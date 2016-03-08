В ООН критикуют условия соглашения между Евросоюзом и Турцией по вопросам мигрантов

В ведомстве ООН по делам беженцев отмечают, что коллективная высылка иностранцев запрещена международным правом, передает радио "Свобода". Директор европейского бюро Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Венсан Коштель заявил, что «устал от разговоров о нелегальных мигрантах». Он отметил, что 91% прибывших на территорию Греции –граждане охваченных вооруженными конфликтами государств, таких как Ирак, Сирия и Афганистан.

Читайте такжеЕС и Турция договорились по миграционной проблемеВенсан Коштель отметил также, что Турция сделала для беженцев больше, чем ЕС, предоставив убежище около 2 млн 750 тыс. людей, преимущественно из соседней Сирии.

Резко раскритиковала предстоящую договоренность Брюсселя с Анкарой и организация Amnesty International. По ее мнению, стороны опустились до уровня нечестной и мелочной торговли, которая не имеет ничего общего с правами и достоинством людей, которые считаются в нынешней ситуации наиболее уязвимыми.

Предварительная договоренность, нацеленная на снижение рекордного числа мигрантов в Европе, была достигнута на саммите ЕС-Турция в Брюсселе 7 марта. Европейские лидеры согласились значительно увеличить финансовую поддержку Турции и способствовать введению до конца июня безвизового режима для ее граждан – в обмен на прием Анкарой тех, кого в Европе признают нелегальными мигрантами.

С соответствующим предложением выступила Турция. Канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, британский премьер Дэвид Камерон и глава Европейского совета Дональд Туск приветствовали инициативу, назвав ее прорывом, но подчеркнули, что на пути к окончательному решению еще немало работы.