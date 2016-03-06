Меркель: Бюджет Германии не пострадает из-за беженцев
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение проблем с мигрантами и беженцами не потребует новых кредитов.
«Бюджет без новых долгов уместен для стран со стареющим населением, мы стремимся к такому бюджету с оглядкой на будущие поколения», — сказала канцлер в интервью Bild am Sonntag.
Меркель отметила, что опасения о новых долгах страны являются безосновательными, пишет Росбалт.
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Она также прокомментировала вопрос о правонарушениях со стороны мигрантов. По ее словам, приговоры в отношении нарушивших закон беженцев должны «выноситься как можно скорее», а не откладываться «на потом». «В случае, если было совершено преступление, наказание должно следовать, на сколько это возможно, быстро», — подчеркнула Ангела Меркель.
Кроме того, она считает, что прибывшие мигранты должны посещать интеграционные курсы. Канцлер ждет от беженцев и мигрантов соблюдения немецких законов и уважение жизненного уклада граждан.