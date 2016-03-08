В Евросоюз с начала года по Средиземному морю прибыли более 140 тысяч мигрантов
17:09, 08 марта 2016Мир
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С начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 141 тыс. 141 мигрант, при этом 444 человека погибли или пропали без вести, пытаясь достичь европейских стран.
REUTERS
Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман, передает ТАСС.
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"Мигранты и беженцы продолжают прибывать на греческие острова из Турции, несмотря на присутствие кораблей НАТО, размещенных с целью перехвата контрабандистов, - отметил он. - Общее число прибывших в Грецию и Италию достигло 141 тыс. 141 человека".
Как сообщил Миллман, с 1 января по 7 марта Греция приняла 131 тыс. 847 мигрантов, а Италия – 9 тыс. 294.
Официальный представитель напомнил, что за первые 3 месяца 2015 года в Грецию и Италию прибыли 20 тыс. 700 человек.
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