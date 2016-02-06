Япония направила эсминцы для возможного перехвата ракеты КНДР

Япония направила эсминцы, оснащенные комплексами вооружения Aegis, в Восточно-Китайское и Японское моря, для того чтобы сбить ракету Северной Кореи, в случае если она будет угрожать территории Японии, сообщает Gazeta.ru со ссылкой The Japan Times.

Эсминцы вышли из порта военной базы в Нагасаки. Как отмечается, все они оснащены радарами и зенитными ракетами SM-3. Два из них будут размещены в Восточно-Китайском море, один — в Японском.

Отмечается, что, если власти Японии решат, что ракета «просто пролетает над территорией Японии» и упадет в нейтральных водах, она не будет сбита.

Данное решение власти приняли после того, как Северная Корея уведомила международные организации о запуске спутника в период с 8 по 25 февраля. По данным японских СМИ, КНДР произведет запуск «спутника наблюдения».

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Ранее сообщалось, что КНДР перенесла сроки запуска ракеты на день раньше - намерена осуществить запуск баллистической ракеты с 7 февраля по 14 февраля.