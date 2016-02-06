Северная Корея может уже завтра запустить баллистическую ракету

Северная Корея приблизила дату запуска баллистической ракеты. Как передает Reuters, об этом объявили власти Японии и Южной Кореи.

Власти двух стран заявили, что КНДР намерена осуществить запуск баллистической ракеты с 7 февраля по 14 февраля. Северная Корея ранее уведомляла Международную морскую организацию о планах запустить спутник с 8 по 25 февраля.

Заявления были сделаны после того, как Reuters со ссылкой на источник в правительстве США рассказалоо планах КНДР осуществить запуск 8 февраля – в день, когда пройдет Супербоул, финал Национальной футбольной лиги США. Кроме того, 6 февраля по фотографиям, сделанным со спутника, стало известно, что к предполагаемому месту запуска ракеты подвозят топливо.

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Намерения Пхеньяна совершить запуск раскритиковали ООН, а также Россия, США, Китай и другие страны. В уведомлении КНДР говорилось о запуске спутника, однако эту информацию опровергали соседи Северной Кореи – Япония и Южная Корея, передает Slon.ru.

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Источники Reuters поясняли, что при запусках спутников и межконтинентальных ракет используются схожие технологии.