КНДР готовится к запуску баллистической ракеты - СМИ

Об этом заявил источник в правительстве Японии, передает Kyodo News.

Он отметил, что об этом свидетельствуют данные спутниковых снимков, анализ которых проводится в течение последних нескольких дней.

Кроме того, источник предупредил, что запуск может произойти в течение недели.

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Как сообщалось, утром 6 января власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства страны, испытание состоялось "согласно стратегическому курсу Трудовой партии Кореи".

Напомним, эксперты Института исследований проблем нераспространения ядерного оружия (США) привели доказательства того, что власти КНДР сфальсифицировали записии фото запуска якобы водородной бомбы.