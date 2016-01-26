В Дании принят закон о конфискации ценного имущества у мигрантов
Парламент Дании принял законопроект, обязывающий прибывающих в страну мигрантов сдавать имеющееся у них имущество, стоимость которого превышает эквивалент $1450.
В поддержку законопроекта проголосовали 87 депутатов, включая представителей двух крупнейших парламентских фракций, 27 членов парламента высказались против, один воздержался, передает Би-би-си. Сторонники закона настаивают на том, что стране необходимо принимать больше мер, направленных на ограничение их притока.
Законопроект вызвал жесткую критику в самой Дании и других странах, когда о нем было объявлено в начале января.
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Датские власти настаивают на том, что новые правила лишь уравнивают мигрантов с гражданами страны. Безработные датчане обязаны продать свою собственность, если ее стоимость превышает определенную сумму, для того чтобы претендовать на получение социальных пособий.
Правительство Дании обсудит и еще одно неоднозначное предложение – задерживать воссоединение семей беженцев и мигрантов, чтобы лишить их стимула просить убежища в Дании.
В 2016 году Дания, как ожидается, примет около 20 тыс. мигрантов. Как сообщило датское министерство интеграции, это на 5 тыс. больше, чем в прошлом году.
Тысячи мигрантов, нелегально въехавших в ЕС, оказались в Дании. Многие из них застряли здесь, пытаясь попасть в Швецию.