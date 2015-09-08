Дания ужесточает правила получения убежища, чтобы остановить поток мигрантов

В объявлении перечисляются факторы, которые могут сделать Данию нежеланным местом для беженцев, включая недавнее сокращение социальных выплат для желающих получить убежище на 50%, сообщает Би-би-си.

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Также отмечается, что всем, кто хочет получить постоянное разрешение на проживание, необходимо выучить датский.

"Все, кому было отказано в убежище, быстро высылаются из Дании. Существует специальный центр для содержания тех, кому было отказано в убежище, чтобы они покинули Данию как можно скорее", - предупреждает объявление.

Арабская и английская версии заметки, размещенные министерством иммиграции и интеграции, появились в четырех газетах.

Кризис с наплывом мигрантов в страны Европы достиг в этом году небывалых со времен Второй мировой войны масштабов.

В этом году по приблизительным подсчетам в Европу уже прибыли порядка 340 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и северной Африки.