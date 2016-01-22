Российский солдат признал себя виновным в убийстве армянской семьи во время несения службы
Российский военнослужащий Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве семьи Аветисян в армянском городе Гюмри, сегодня в зале суда признал себя виновным в совершении этого преступления.
Об этом сообщает News.am.
На суде по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри сегодня была зачитана заключительная часть обвинительного заключения.
После этого на вопрос судьи Арутюна Мовсисяна подсудимый Валерий Пермяков заявил, что ему понятна суть и юридические квалификации обвинения, и он признает себя виновным.
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На уточняющий вопрос судьи, в чем именно он признает себя виновным, подсудимый ответил: "Во всем".
По версии следствия, 12 января этого года Пермяков, рядовой со 102-й российской военной базы в Гюмре, самовольно оставил часть с оружием, убил семерых членов армянской семьи, среди них - двух малых детей, и попытался сбежать в Турцию.