Российский солдат признал себя виновным в убийстве армянской семьи во время несения службы

17:33, 22 января 2016
Мир
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Российский военнослужащий Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве семьи Аветисян в армянском городе Гюмри, сегодня в зале суда признал себя виновным в совершении этого преступления. 

news.am

Об этом сообщает News.am.

На суде по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри сегодня была зачитана заключительная часть обвинительного заключения. 

После этого на вопрос судьи Арутюна Мовсисяна подсудимый Валерий Пермяков заявил, что ему понятна суть и юридические квалификации обвинения, и он признает себя виновным.

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На уточняющий вопрос судьи, в чем именно он признает себя виновным, подсудимый ответил: "Во всем".

По версии следствия, 12 января этого года Пермяков, рядовой со 102-й российской военной базы в Гюмре, самовольно оставил часть с оружием, убил семерых членов армянской семьи, среди них - двух малых детей, и попытался сбежать в Турцию.

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