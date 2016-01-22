Российский солдат признал себя виновным в убийстве армянской семьи во время несения службы

Об этом сообщает News.am.

На суде по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри сегодня была зачитана заключительная часть обвинительного заключения.

После этого на вопрос судьи Арутюна Мовсисяна подсудимый Валерий Пермяков заявил, что ему понятна суть и юридические квалификации обвинения, и он признает себя виновным.

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На уточняющий вопрос судьи, в чем именно он признает себя виновным, подсудимый ответил: "Во всем".