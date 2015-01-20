Российского солдата, убившего семью из 7 человек, будут судить в Армении

Публичный суд по делу об убийствах в Гюмри пройдет в Армении, сообщил глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном,сообщает BBC.

Бастрыкин отметил, что проведение открытого судебного процесса в Армении станет "свидетельством стремления сторон к справедливости и правосудию", передают агентства со ссылкой на пресс-службу президента.

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В среду в Гюмри пройдут похороны шестимесячного ребенка, ставшего седьмой жертвой убийства семьи Аветисянов.

В совершении преступления подозревается военнослужащий срочной службы российской военной базы Валерий Пермяков, который 12 января самовольно покинул военную часть.