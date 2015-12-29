В сети появилось видео взрыва грузовика с украинскими номерами в порту Стамбула

На видео, опубликованном, в частности, телеканалом Yarin TV, показан момент взрыва. Также слышен сильный хлопок от взрыва топливного бака.

Как сообщал УНИАН, ранее в районе железнодорожного вокзала Стамбула, где взорвался грузовик с украинскими номерами, раздалась еще серия взрывов.

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В результате в здании вокзала начался пожар. Огонь уже ликвидирован. На месте работают спасатели и медики. Водитель грузовика был госпитализирован. Полиция закрыла район вокзала и начала расследование инцидента.