В Стамбуле, где взлетел в воздух грузовик с украинскими номерами, раздалась еще серия взрывов

10:16, 29 декабря 2015
Общество
3310

В районе железнодорожного вокзала Стамбула, где взорвался грузовик с украинскими номерами, раздалась еще серия взрывов.

У Стамбулі вибухнула вантажівка за українськими номерами / ТСН.ua

Всего было слышно пять взрывов, о причинах инцидента пока ничего неизвестно, сообщает ТСН.

Читайте такжеСМИ: В порту Стамбула взорвался грузовик с украинскими номерами

В результате в здании вокзала начался пожар. Огонь уже ликвидирован. На месте работают спасатели и медики. Водитель грузовика был госпитализирован. Полиция закрыла район вокзала и начала расследование инцидента.

Вблизи вокзала образовались большие пробки. Официальная власть еще не комментировала взрыв.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter