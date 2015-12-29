В Стамбуле, где взлетел в воздух грузовик с украинскими номерами, раздалась еще серия взрывов
10:16, 29 декабря 2015Общество
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В районе железнодорожного вокзала Стамбула, где взорвался грузовик с украинскими номерами, раздалась еще серия взрывов.
В Стамбуле взорвался грузовик с украинскими номерами / ТСН.uа
Всего было слышно пять взрывов, о причинах инцидента пока ничего неизвестно, сообщает ТСН.
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В результате в здании вокзала начался пожар. Огонь уже ликвидирован. На месте работают спасатели и медики. Водитель грузовика был госпитализирован. Полиция закрыла район вокзала и начала расследование инцидента.
Вблизи вокзала образовались большие пробки. Официальная власть еще не комментировала взрыв.
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