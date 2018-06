В России изучат World of Tanks и Call of Duty на наличие патриотизма

В ведомстве планируют отобрать более 10 игр, связанных с войной, и провести не только их анализ, но и социологическое исследование.

Выборка игр будет осуществляться среди продукции производителей России и Белоруссии. В качестве респондентов опроса было решено использовать студенческую аудиторию.

В пресс-службе Минобрнауки РФ «Известиям» подтвердили, что такое исследование планируется, однако не стали уточнять, как будут использованы его результаты.

Тема Второй мировой войны затрагивалась крупнейшими мировыми разработчиками игр неоднократно: корпорация EA (серия игр Battlefield), компания Activision (серия игр Call of Duty), компания Relic Entertainment (серия стратегий Company of Heroes) и многие другие.

В России тоже выпускались такие серии игр, как «ИЛ-2 Штурмовик» или серия стратегий «Блицкриг». Но на сегодняшний день мировая игровая индустрия всё больше и больше уходит в онлайн-сегмент рынка, переходя от «закрытого» прохождения линейной части игры к онлайн-режимам в кооперации с другими игроками со всего мира.

Именно в этом сегменте белорусские и российские компании выпустили несколько масштабных военных онлайн-игр.

К современным играм на военную тематику, отвечающим критериям министерства, относится, в первую очередь, танковый экшен World of Tanks от белорусской компании Wargaming. Компания также посвятила отдельные игры авиабитвам (World of Warplanes) и морским баталиям (World of Warships). Кроме того, сражения на танках времен Второй мировой показаны в многопользовательском военном симуляторе War Thunder от российской Gajin Entertainment.