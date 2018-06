Мировая премьера World of Warships в Приват24 и терминалах ПриватБанка

17 сентября состоится релиз военно-морского МMО Action World of Warships. Клиенты ПриватБанка, которые являются поклонниками игр от Wargaming, встретят это событие во всеоружии. Ведь услуга пополнения своего игрового счета в онлайновом гейм-центре Приват24, а также в терминалах самообслуживания ПриватБанка уже доступна!

Это позволит геймерам испытать все возможности новой игры сразу же в день ее официального релиза. Как сообщили в банке, пополнить свой счет в играх Wargaming можно с помощью пластиковых карт в Интернете или в мобильном платежном приложении Privat24. Услуга оплаты наличными и пластиковыми картами работает в любом банковском терминале самообслуживания. После проведения оплаты личный счет пользователя пополняется мгновенно. Платежный сервис для геймеров работает круглосуточно (при этом банк не взимает комиссию за пополнение счетов).

17 сентября 2015 года состоится официальный релиз онлайн-экшена World of Warships, посвященного сражениям на боевых кораблях первой половины ХХ века. «Корабли» прошли стадию открытого бета-тестирования всего за 2,5 месяца и теперь отправляются в большое плавание. Уже сейчас в игре насчитывается 2 млн пользователей, которые посвящают морским баталиям около 3 часов каждый день. К бою готовы более 80 кораблей: крейсер «Аврора», линкор «Ямато», авианосец «Мидуэй» и множество других участников громких морских сражений прошлого столетия.

Еще в 2013 году ПриватБанк и Wargaming подписали соглашение о сотрудничестве, результатом которого стала возможность миллионам пользователей игр World of Tanks и World of Warplanes, а теперь и World of Warships, легко и без комиссий пополнять свои игровые аккаунты банковскими картами через интернет-платежи или наличными через терминалы самообслуживания.