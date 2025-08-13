СМИ узнали, что там сконцентрировано лишь в пять раз меньше установок, чем в Москве и Подмосковье.

Вблизи резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае (Новгородская область) зафиксировано не менее 12 расчетов противовоздушной обороны. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковые снимки и открытые источники.

Большинство из обнаруженных систем - это зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", которые предназначены для защиты от самолетов, вертолетов, дронов и крылатых ракет.

Пользователь сети X под ником jembobineuse 12 августа сообщил об обнаружении новых ПВО на сервисе "Яндекс.Карты". Эту информацию подтвердил журналист "Радио Свобода" Марк Крутов, опубликовав интерактивную карту с расположением всех обнаруженных систем.

Хронология:

В январе 2023 года была зафиксирована первая ПВО возле резиденции - ее фото предоставили местные жители изданию "Агентство".

В июле 2024 года появилась информация о второй установке.

По состоянию на август 2025 года количество систем возросло до 12.

По данным "Радио Свобода", нынешнее количество ПВО возле валдайской резиденции лишь в пять раз меньше, чем в Москве и Подмосковье, что подчеркивает стратегическое значение этой локации для Кремля.

Комплекс "Панцирь" - последние новости

Как сообщал УНИАН, эту систему россияне установили неподалеку от резиденции Владимира Путина на Валдае. "Панцирь-С1" находится в лесу на острове Рябиновый.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" не может эффективно работать по украинским дронам, поскольку он их не "видит".

