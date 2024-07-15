Отмечается, что система ПВО находится в лесу на острове Рябиновый – в 3,7 километра от "дачи" Путина.

Неподалеку от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае установили систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Об этом пишет российская служба "Радио Свобода".

Систему установили на такой же башне, какие ранее были замечены для установки ПВО в Московской области. Отмечается, что ПВО находится в лесу на острове Рябиновый – в 3,7 километра от "дачи" Путина.

"Башню с установленным на ней ЗРК хорошо видно на новых спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года. Из истории снимков за прошлые месяцы на сервисе Planet.com следует, что эту позицию ПВО около валдайской резиденции Путина соорудили в марте 2024 года. В январе телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что атаки украинских дронов на Санкт-Петербург связаны с переброской систем ПВО на "защиту стратегически важного объекта на Валдае" – сказано в сообщении.

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Отмечается, что в январе 2023 года СМИ публиковали снимки еще одного "Панциря", который якобы был установленн рядом с валдайской резиденцией Путина в деревне Ящерово.

Дачи Путина: другие новости

В конце мая 2024 года СМИ сообщали о пожаре в резиденции российского диктатора Владимира Путина в Онгудайском районе Республики Алтай. Отмечалось, что одно из зданий почти полностью сгорело.

О связях комплекса с Путиным неоднократно рассказывали, в том числе, российские оппозиционеры. В СМИ добавили, что в него входит "спецхозяйство с огороженными лесными территориями и фермой для разведения маралов, в крови которых купается Путин". По разным данным, там находится и так называемый "бункер Путина".

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