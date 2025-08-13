Даже без достижения соглашения Путин может выиграть время для продолжения наступления, одновременно избегая дополнительных экономических ограничений США во время переговоров.

Правитель России Владимир Путин прибудет на пятничный саммит с президентом США Дональдом Трампом на фоне продвижения российских войск в Украине и уверенности в своих позициях. Как пишет Bloomberg, Кремль будет стремиться использовать эти успехи для получения значительных территориальных уступок в обмен на прекращение огня.

По данным платформы "Глубинное государство", российские войска прорвали украинскую оборону в районе сел на подступах к Доброполью в Донецкой области и пытаются выйти на дорогу к Краматорску. Хотя прорыв был частичным, ситуация на фронте в Донецкой и Запорожской областях остается напряженной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва пытается создать впечатление, будто "Россия наступает, а Украина проигрывает" накануне встречи на Аляске. Он подчеркнул, что Киев не уступит ни одной территории, поскольку "для россиян Донбасс - это плацдарм для будущего нового наступления".

В то же время США и Россия, по данным источников, обсуждают возможность остановки войны вдоль нынешней линии фронта, оставив РФ контроль над оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей. Трамп допустил "некоторые изменения" относительно линий фронта, что вызвало беспокойство у Киева и европейских союзников.

"У Путина гораздо более сильные карты, чем у его оппонентов", - считает Марина Мирон из Королевского колледжа Лондона.

Аналитики Bloomberg оценивают, что с начала года российские войска захватили около 2400 км² территории Украины, а пять ключевых факторов - от человеческих ресурсов до огневой мощи - свидетельствуют о росте преимущества Москвы.

"Пять ключевых факторов, которые мы оцениваем как критически важные для определения исхода российско-украинской войны, такие как финансовая мощь, человеческие ресурсы, огневая мощь, моральный дух и территориальный контроль, свидетельствуют о том, что преимущество России продолжает расти", - сказал Алекс Кокчаров, аналитик Bloomberg Geoeconomics. "Москва, вероятно, считает, что имеет значительное преимущество над Украиной, и что время на ее стороне".

Саммит на Аляске

Напомним, что в пятницу на Аляске состоится первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина с начала войны в Украине.

Главной темой переговоров станет война в Украине. Для Путина этот саммит станет дипломатической победой, ведь он добился личной встречи без обязательств по прекращению огня или диалога с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В 2018 году президент США Дональд Трамп имел совместную пресс-конференцию с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но она была насколько провальной, что его главный советник по вопросам РФ Фиона Хилл подумывала симулировать припадок, чтобы остановить все это. Аналитики опасаются, что Путин и на этот раз переиграет Трампа.

