Сенат США принял обновленный вариант оборонного бюджета, сохранив $300 миллионов для помощи Украине

На прошлой неделе законопроект одобрила Палата представителей, передает ТАСС.

Его предыдущая версия была отклонена президентом Бараком Обамой. Сообщалось, что главу государства не устроили некоторые "резервные фонды", которые заложены в проекте и которые администрация считает проявлением "безответственного подхода" к финансированию военных нужд страны, а также отдельные положения, касающиеся "препятствий для закрытия тюрьмы в Гуантанамо".

В результате комитетам по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса пришлось заняться переработкой документа. Против новой редакции в Белом доме пока никто не высказывался. В результате общая сумма военных расходов США, запланированных на 2016 год, уменьшилась на $5 млрд - до $607 миллиардов. Под сокращение попали несколько оборонных программ, но положение о военной помощи Украине было сохранено.

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Этот пункт, получивший название "Инициатива в поддержку безопасности Украины", наделяет главу Пентагона правом использовать по согласованию с госсекретарем США $300 млн для оказания Киеву "надлежащего содействия в сфере безопасности и разведки". Под этим подразумеваются, в частности, и так называемое "летальное оружие", включая противотанковые системы. В то же время этот пункт носит не обязательный, а рекомендательный характер, и его реализация будет определяться политическим решением администрации США.

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Отмечается, что Обама, скорее всего, не будет накладывать вето на новую версию документа. Пресс-секретарь президента Джош Эрнест заявил лишь, что глава государства намерен "внимательно изучить" обновленный военный бюджет. Обама изменил свой подход после того, как демократы и республиканцы достигли соглашения по общим параметрам бюджетных расходов на предстоящие два года.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама утвердил бюджет на ближайшие два года, избавив, таким образом, страну от дефолта по своим долгам. Законопроект, принятый Конгрессом на прошлой неделе, позволяет государству увеличить расходы еще на 80 млрд долларов.