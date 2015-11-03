Обама утвердил бюджет США на ближайшие два года

Крайний срок для повышения потолка госдолга наступал во вторник, передает Русская служба Би-Би-Си.

Законопроект, принятый Конгрессом на прошлой неделе, позволяет государству увеличить расходы еще на 80 млрд долларов.

Президент Обама поблагодарил лидеров демократов и республиканцев за достижение компромисса, заявив, что именно так и должен работать Вашингтон.

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По его словам, соглашение ставит правительство на путь ответственности перед американским народом.

План устанавливает предельный размер госдолга, который не будет пересматриваться до марта 2017 года, когда в Белый дом придет новая администрация.

Ранее УНИАН сообщал, что Барак Обама ветировал годовой закон о расходах на оборону общей суммой в $612 млрд. Документ предусматривал помощь Украине.