Обама утвердил бюджет США на ближайшие два года
Президент США Барак Обама утвердил бюджет на ближайшие два года, избавив, таким образом, страну от дефолта по своим долгам.
Крайний срок для повышения потолка госдолга наступал во вторник, передает Русская служба Би-Би-Си.
Законопроект, принятый Конгрессом на прошлой неделе, позволяет государству увеличить расходы еще на 80 млрд долларов.
Президент Обама поблагодарил лидеров демократов и республиканцев за достижение компромисса, заявив, что именно так и должен работать Вашингтон.
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По его словам, соглашение ставит правительство на путь ответственности перед американским народом.
План устанавливает предельный размер госдолга, который не будет пересматриваться до марта 2017 года, когда в Белый дом придет новая администрация.
Ранее УНИАН сообщал, что Барак Обама ветировал годовой закон о расходах на оборону общей суммой в $612 млрд. Документ предусматривал помощь Украине.