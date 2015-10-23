Обама ветировал оборонный бюджет, который выделяет средства на военную помощь Украине

Барак Обама вернул в Конгресс законопроект, поскольку несогласен с тем, как в документе расходуются средства, предназначенные для расходов на боевые действия чтобы избежать автоматического сокращения бюджета на военные программы, передает Reuters.

"Я собираюсь вернуть закон в Конгресс и мое сообщение им очень просто: "Давайте сделаем это правильно"", - заявил Обама.

"Мы находимся в разгаре обсуждения бюджета. Давайте иметь бюджет, который должным образом финансирует как нашу национальную, так и экономическую безопасность", - отметил президент США.

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Отмечается, что Обама и демократы выступают за расширение бюджета в части внутренних расходов вместо все большего финансирования Пентагона.

Однако республиканцы, контролирующие Конгресс считают, что безответственно играть в политику национальной безопасности для того, чтобы защитить программы расходов на животных в то время, когда США сталкиваются с нарастающими угрозами по всему миру.

"Размещая внутреннюю политику перед нашими войсками Обама ставит под угрозу национальную безопасность Америки" - заявил спикер палаты представителей, республиканец Джон Бонер.

По регламенту Конгресса, Палата представителей рассмотрит вето перед Сенатом. Обойти вето планируется на заседании 5 ноября.

Отметим, что ветированный Обамой документ предусматривает выделение Украине на оружие 300 миллинов долларов.

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Как сообщал УНИАН ранее, документ не обязывает, но наделяет главу Пентагона Эштона Картера при координации действий с госсекретарем США Джоном Керри правом использовать $300 млн на оказание Киеву "надлежащего содействия в сфере безопасности и разведки".

Имеется в виду передача Украине "разведывательной информации в режиме реального времени" или близком к нему и так называемое "смертоносное содействие", то есть поставки противотанкового оружия, минометов, систем, которые обслуживаются в бою расчетом/экипажем, а также боеприпасов к ним, гранатометов, стрелкового оружия.