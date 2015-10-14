В США прокомментировали отказ принять российскую делегацию по Сирии

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает ТАСС.

"Цель этой делегации, как сказал президент Путин, должна была способствовать координации военного сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией. Мы говорили, что не заинтересованы в этом, пока Россия не желает вносить конструктивный вклад в борьбу с ИГ", - сказал он.

Эрнест отметил, что призывы Москвы к сотрудничеству "не были услышаны не только США , но и остальными 65 членами международной антитеррористической коалиции, борющейся с ИГ".

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По словам официального представителя президента США, У России есть "своя собственная повестка" по противостоянию этой экстремистской организации. "И эту повестку на сегодняшний день они ведут самостоятельно", - утверждал Эрнест.

Операция ВКС РФ в Сирии, по словам Эрнеста, является "односторонними действиями" со стороны Москвы, которые "свидетельствуют о том, насколько изолирована Россия". "Единственные люди, с кем они /Россия/ координируют свои действия" - это правительство президента Сирии Башара Асада и "иранцы, которые были заняты своего рода дестабилизирующей деятельностью внутри Сирии, сделавшей их мишенью для США и международных санкций", считает представитель Белого дома.

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Пресс-секретарь вновь повторил, что США "не собираются участвовать" в этом. "Мы бы приветствовали конструктивный вклад России, который был бы интегрирован с международными усилиями по борьбе с ИГ. Но у России есть другие планы", - сказал Эрнест.

Как сообщал УНИАН ранее, США заявили, что не могут принять делегацию во главе с премьером РФ Дмитрием Медведевым, который планировал обсудить координацию по борьбе с терроризмом, в частности в Сирии.