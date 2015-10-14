США отказались принять делегацию РФ во главе с Медведевым для обсуждения операции в Сирии
США заявили, что не могут принять делегацию во главе с премьером РФ Дмитрием Медведевым, который планировал обсудить координацию по борьбе с терроризмом, в частности в Сирии.
Об заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
"Нам (Соединенными Штатами) было отвечено, что (американскую) делегацию направлять в Москву у них не получается и принять (российскую) делегацию в Вашингтоне не получается тоже", - сказал Лавров, выступая в Госдуме
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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.