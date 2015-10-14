США отказались принять делегацию РФ во главе с Медведевым для обсуждения операции в Сирии

Об заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Нам (Соединенными Штатами) было отвечено, что (американскую) делегацию направлять в Москву у них не получается и принять (российскую) делегацию в Вашингтоне не получается тоже", - сказал Лавров, выступая в Госдуме

Читайте такжеСША сообщили о визуальном контакте с российскими летчиками в Сирии

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.