Нардеп: Путин умышленно приказал бомбить жилые кварталы в Сирии, чтобы увеличить поток беженцев в Европу

Об этом он заявил в эфире "5 канала" в среду, 30 сентября. По мнению Винника, Кремль таким образом пытается давить на Запад в вопросе санкций, которые были применены из-за агрессии России в Украине.

"На мой взгляд, Путин сегодня намеренно нанес удар по гражданским кварталам, чтобы еще увеличить тот поток беженцев, который сегодня идет в Европу, таким образом пытаясь давить на Европу, отвечая на европейские санкции, примененные против Российской Федерации", - убежден депутат.

Иван Винник также добавил: "Безусловно, Путин мечтает о воссоздании или восстановлении (как он это называет) власти и мощи Советского Союза, когда он имел возможности и считал это право вмешиваться в любые мировые конфликты и таким образом устанавливать определенный мировой порядок".

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Напомним, сегодня Россия нанесла первый авиаудар в Сирии - однако не по исламистам, а по оппозиционерам. Отметим, сегодня перед началом бомбардировки верхняя палата российского парламента дала Путину официальное согласие на использование российских ВВС в Сирии.

За такое решение Совет федерации РФ проголосовал единогласно. По официальным данным, этот вопрос был поставлен на рассмотрение после запроса президента Сирии Башара Асада о военной помощи в борьбе с "Исламским государством".