На юге Китая прогремели 15 взрывов: погибли 7 человек, более 50 получили ранения (фото)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Сообщается, что взрывные устройства были в посылках для экспресс-доставки. Среди мест, где произошли взрывы, - торговый центр, тюрьма, администрация поселка Дапу, супермаркет, автостоянка, больница и рынок. В поселке Дапу частично обрушилось одно здание, также повреждено значительное количество автомобилей.

Полиция задержала 33-летнего подозреваемого в организациисерии взрывов. О мотивах преступления не сообщается.

