На юге Китая прогремели 15 взрывов: погибли 7 человек, более 50 получили ранения (фото)

18:59, 30 сентября 2015
Мир
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В южно-китайском городе Лючжоу прогремели 15 взрывов, в результате которых погибло 7 человек, более 50 получили ранения.

Китай / XHNews

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Сообщается, что взрывные устройства были в посылках для экспресс-доставки. Среди мест, где произошли взрывы, - торговый центр, тюрьма, администрация поселка Дапу, супермаркет, автостоянка, больница и рынок. В поселке Дапу частично обрушилось одно здание, также повреждено значительное количество автомобилей.

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Полиция задержала 33-летнего подозреваемого в организациисерии взрывов. О мотивах преступления не сообщается.

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