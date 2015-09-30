На юге Китая прогремели 15 взрывов: погибли 7 человек, более 50 получили ранения (фото)
В южно-китайском городе Лючжоу прогремели 15 взрывов, в результате которых погибло 7 человек, более 50 получили ранения.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Сообщается, что взрывные устройства были в посылках для экспресс-доставки. Среди мест, где произошли взрывы, - торговый центр, тюрьма, администрация поселка Дапу, супермаркет, автостоянка, больница и рынок. В поселке Дапу частично обрушилось одно здание, также повреждено значительное количество автомобилей.
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Полиция задержала 33-летнего подозреваемого в организациисерии взрывов. О мотивах преступления не сообщается.
At least seven people killed in a series of explosions in southern Chinese region of Guangxi http://t.co/ZF8qcZv6Tg
— BBC News (World) (@BBCWorld) September 30, 2015
Update: Serial blasts in Liucheng county, S china's #Guangxi, occurred in 17 locations, including shopping mall pic.twitter.com/dGPpysdnd8
— China Xinhua News (@XHNews) September 30, 2015