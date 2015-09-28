В Одессе во время теракта возле здания управления СБУ повреждено более 20 жилых домов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на аппаратном совещании заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Повреждены: 21 дом, 45 квартир, 15 нежилых помещений, общая площадь остекления жилых квартир (со старыми деревянными рамами) - 130, общая площадь деревянных оконных блоков в парадных - 300, металлопластиковых оконных блоков - 41. Точную сумму сказать не могу, но нанесен ущерб на сумму свыше 250 тыс. грн", - сказал городской голова. Мэр также поручил департаменту безопасности горсовета обеспечить охрану объектов (квартир, офисов), которые остались из-за взрыва без стекол.

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По словам директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Александра Козловского, в воскресенье до позднего вечера проводилось остекление окон, в первую очередь, квартир, расположенных на нижних этажах. Он пообещал завершить остекление жилых квартир до конца понедельника, в подъездах работы продлятся дольше.

Кроме того, в 10 поврежденных квартирах коммунальщики не смогли зайти для проведения замеров оконных, поскольку собственники жилья в отъезде.

На протяжении вчерашнего дня 19 сотрудников ГКБ №5 проводили поквартирный обход всех горожан, проживающих в эпицентре взрыва, для оказания медицинской помощи. Как выяснилось во время совещания, 2-летнему ребенку с ул. Еврейской пришлось вызвать детского психиатра.

Как сообщал УНИАН, около 5.00 27 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в центральной части Одессы неизвестные привели в действие взрывное устройство возле здания управления СБУ в Одесской области, расположенного по ул. Еврейской, 43.

В 4-этажном доме "сталинской постройки", в котором расположено региональное управление СБУ, выбиты стекла, повреждены двери, стены здания. Кроме того, серьезно пострадали дома в близлежащих кварталах - жилые квартиры, офисы, магазины, городская больница №5, расположенная в 200 метрах от места взрыва, а также припаркованные рядом автомобили.

По факту взрыва начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч 2 ст 258 (террористический акт) УК Украины.

По предварительному заключению взрывотехников, мощность самодельного взрывного устройства составляет от 5 до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте.