В Одессе во время теракта возле здания управления СБУ повреждено более 20 жилых домов
В Одессе во время теракта, который произошел возле здания областного управления СБУ 27 сентября, повреждено более 20 жилых домов, нанесенный ущерб превышает 250 тысяч гривень.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на аппаратном совещании заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Повреждены: 21 дом, 45 квартир, 15 нежилых помещений, общая площадь остекления жилых квартир (со старыми деревянными рамами) - 130, общая площадь деревянных оконных блоков в парадных - 300, металлопластиковых оконных блоков - 41. Точную сумму сказать не могу, но нанесен ущерб на сумму свыше 250 тыс. грн", - сказал городской голова. Мэр также поручил департаменту безопасности горсовета обеспечить охрану объектов (квартир, офисов), которые остались из-за взрыва без стекол.
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По словам директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Александра Козловского, в воскресенье до позднего вечера проводилось остекление окон, в первую очередь, квартир, расположенных на нижних этажах. Он пообещал завершить остекление жилых квартир до конца понедельника, в подъездах работы продлятся дольше.
Кроме того, в 10 поврежденных квартирах коммунальщики не смогли зайти для проведения замеров оконных, поскольку собственники жилья в отъезде.
На протяжении вчерашнего дня 19 сотрудников ГКБ №5 проводили поквартирный обход всех горожан, проживающих в эпицентре взрыва, для оказания медицинской помощи. Как выяснилось во время совещания, 2-летнему ребенку с ул. Еврейской пришлось вызвать детского психиатра.
Как сообщал УНИАН, около 5.00 27 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в центральной части Одессы неизвестные привели в действие взрывное устройство возле здания управления СБУ в Одесской области, расположенного по ул. Еврейской, 43.
В 4-этажном доме "сталинской постройки", в котором расположено региональное управление СБУ, выбиты стекла, повреждены двери, стены здания. Кроме того, серьезно пострадали дома в близлежащих кварталах - жилые квартиры, офисы, магазины, городская больница №5, расположенная в 200 метрах от места взрыва, а также припаркованные рядом автомобили.
По факту взрыва начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч 2 ст 258 (террористический акт) УК Украины.
По предварительному заключению взрывотехников, мощность самодельного взрывного устройства составляет от 5 до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте.