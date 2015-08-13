Путин не явился на заседание суда по иску о незаконности засекречивания потерь армии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, иск подали российские политики, адвокаты, журналисты и правозащитники - Аркадий Бабченко, Владимир Воронов, Денис Востриков, Светлана Давыдова, Павел Каныгин, Руслан Карпук, Тимур Олевский, Иван Павлов, Григорий Пасько, Лев Шлосберг.

Ответчиком выступает Путин.

Заявители просят суд признать частично недействующим указ президента РФ от 28 мая этого года "О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный указом президента Российской Федерации и признать недействительным п. 10 указа президента РФ от 30.11.1995 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне".

Как сообщал УНИАН, 28 мая Путин на фоне вторжения российских военных в Украину отнес к государственной тайне сведения о потерях среди военнослужащих Минобороны РФ во время проведения специальных операций в мирное время.

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16 июня это решение было обжаловано в Верховном суде РФ.

Российский адвокат Иван Павлов заявил, что Путин вышел за рамки своих полномочий.

Он подчеркнул, что согласно Конституции РФ, право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации может быть ограничено только на уровне федерального закона. В статье 5 закона «О государственной тайне» дан перечень сведений, подлежащих засекречуванню. Это, в частности, определенная информация из военной области - о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления, о планах строительства Вооруженных сил, о дислокации войск и тому подобное. Перечень, содержащийся в статье 5, является исчерпывающим. Потери личного состава в нем не упомянуты. При этом закон «О государственной тайне» не наделяет президента полномочиями по расширению перечня сведений, составляющих государственную тайну. А указ - это не закон, а подзаконный акт, и он не может устанавливать дополнительные ограничения, пояснил адвокат