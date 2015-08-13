Из-за мощного взрыва в Китае остановлен один из самых быстрых в мире суперкомпьютеров

Как сообщает агентство Синьхуа, суперкомпьютер находится в Национальном суперкомпьютерном центре в Тяньцзине, в нескольких километрах от места, где произошел взрыв.

Известно, что взрывной волной была разрушена часть потолков внутри суперкомпьютерного центра.

По словам директора центра Лю Гуанмина, после взрыва компьютер работал нормально. Однако сотрудники центра решили отключить его в ручном режиме из соображений безопасности.

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Tianhe-1A, который способен производить 2,57 квадриллиона операций в секунду, в 2010 году был признан самым быстрым компьютером своего класса.

Взрывы и последующий пожар произошли вечером 12 августа в портовом городе Тяньцзин, расположенном в 120 километрах к юго-востоку от Пекина. Причиной стала детонация взрывчатых веществ в одном из контейнеров на территории порта. По оценкам китайского сейсмологического центра, по силе взрывы были эквивалентны трем и 21 тоннам тротила.