Зеленский подтвердил нанесение удара по военному заводу в Волгограде

Было зафиксировано попадание, повлекшее за собой пожар на территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении российского военного предприятия "Титан-Баррикады" в Волгограде украинскими ракетами "Фламинго".

"Это крупный промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям. Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода", – написал Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул, что каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, является законной целью для дальнобойных санкций Украины.

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"География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы в конечном итоге наступил достойный мир. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, которые обеспечивают нашу дальнобойность", – отметил глава государства.

Удар по заводу в Волгограде – что известно

В ночь на 27 июля российский Волгоград подвергся ракетному обстрелу, жители сообщали о взрывах, а также о пожаре после прилета ракет. Был атакован завод "Титан-Баррикады" – одно из ключевых предприятий российского ВПК, выпускающее российские ракетные установки "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".

Кроме того, завод производит тяжелые артиллерийские системы крупного калибра, морские артиллерийские установки и береговые противокорабельные комплексы.

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