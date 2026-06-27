Чем завтракают греки: 5 простых блюд, которые удивляют многих туристов

Греческий завтрак отличается от классического европейского тем, что он в большей степени связан с местными продуктами и повседневными привычками людей.

Греки в основном отдают предпочтение простым, быстрым и вкусным блюдам, которые соответствуют их повседневному ритму жизни и отличаются от того, что многие туристы привыкли выбирать по утрам, пишет Stirile PRO.

Как поясняет издание, греческий завтрак отличается от классического европейского тем, что он в большей степени связан с местностью, местными продуктами и повседневными привычками людей. Во многих европейских отелях континентальный завтрак обычно состоит из кофе, хлеба, круассанов, джема, масла, фруктов, хлопьев или нескольких видов выпечки.

В Греции же первый прием пищи может больше рассказать о месте, где вы находитесь, ведь на столе появляются блюда, которые являются частью местной кухни, отмечается в статье.

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Отмечается, что в греческий завтрак могут входить греческий йогурт, мед, оливковое масло, оливки, сыры, хлеб, фрукты, яйца, традиционные пироги или выпечка, например бугаца.

"Это не обязательно сложное блюдо, а скорее сочетание простых, но питательных продуктов. Именно эта простота и придает ему особый шарм. Продукты кажутся подобранными не просто для того, чтобы наполнить стол в отеле, а для того, чтобы познакомить туриста со вкусами Греции", – пояснил автор.

Также он подчеркнул связь греческих завтраков со средиземноморской диетой: там часто используют натуральные ингредиенты, местные продукты и легкие сочетания, которые не отягощают, но хорошо насыщают.

Какие продукты греки едят по утрам

Как отмечается, греки по утрам выбирают еду, которую легко съесть дома, по дороге на работу или в местной пекарне. Поэтому среди самых популярных вариантов – соленые пироги, греческий йогурт, хлеб, мед, фрукты, сыры, оливки и кофе.

Одним из самых известных продуктов является греческий йогурт, который едят просто так или с медом, орехами и фруктами. Он кремообразный, сытный и легко сочетается с другими продуктами, поэтому часто встречается как в домах, так и в отелях или тавернах. К нему могут добавлять свежий хлеб, сухари, сыр фета, другие местные сыры, помидоры, огурцы, оливки и оливковое масло.

В издании рассказали, что в городах греки часто выбирают что-нибудь быстрое в пекарне, например кулури – круглый бублик с кунжутом. Также популярны греческие пироги: тиропита с сыром, спанакопита со шпинатом или бугаца, которая может быть как сладкой, так и соленой.

В туристических районах и отелях, предлагающих греческий завтрак, утренняя еда может быть более разнообразной. Там можно увидеть яйца, свежие фрукты, местный мёд, джемы, выпечку, традиционные сладости, овощи, орехи.

Кофе в повседневной жизни греков

Кофе занимает очень важное место в повседневной жизни греков. Как говорится в статье, это не просто напиток, который помогает проснуться утром, но и повод сделать паузу, пообщаться. Её не всегда пьют в спешке, как в некоторых других странах. Иногда одну чашку кофе могут смаковать несколько часов.

Утром кофе часто становится первым событием дня. Некоторые греки выбирают традиционный кофе, приготовленный в турке с гущей и тонкой пенкой сверху. Другие отдают предпочтение эспрессо, капучино, фреддо-эспрессо или фреддо-капучино, особенно в городах.

В жаркие дни очень популярен холодный кофе, который можно увидеть повсюду – от кофеен до стаканчиков с напитками на вынос.

Фрапе, приготовленный из растворимого кофе, воды и льда, является одним из известных греческих напитков, а фреддо-эспрессо стал современным любимым выбором. Так традиция и новые привычки естественным образом сосуществуют.

Греческое выражение "pame gia kafe", то есть "пойдем на кофе", не всегда означает только желание выпить кофе. Часто это означает: "давай встретимся", "давай поговорим" или "давай проведем немного времени вместе", пишет издание.

Как приготовить греческий завтрак дома

По словам автора статьи, греческий завтрак легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Нужны простые продукты: греческий йогурт, мёд, орехи, сыр фета, яйца, помидоры, тесто для пирога, оливковое масло или кунжут.

При этом, как отмечается, не нужно накрывать большой стол, а достаточно выбрать одно или два блюда, которые подходят именно для вашего утра. Некоторые варианты можно приготовить за несколько минут, другие требуют немного времени в духовке. Издание привело рецепты 5 блюд, которыми привыкли завтракать греки.

1. Греческий йогурт с медом, орехами и корицей

Положите йогурт в миску, добавьте сверху измельченные орехи и медленно полейте медом. В конце посыпьте немного корицей. По желанию его можно дополнить ещё и свежими фруктами.

Это быстрый и сытный завтрак, особенно когда хочется чего-то вкусного, но нет времени готовить.

2. Быстрая тиропита – греческий пирог с сыром

Тиропита – простой греческий пирог с сыром, который хорошо подходит для завтрака или перекуса. Для домашнего варианта понадобятся листы теста, сыр фета, яйца, немного греческого йогурта и оливковое масло или растопленное сливочное масло.

Измельченную фету нужно смешать с яйцами и йогуртом, выложить начинку между слоями теста в смазанную маслом форму. Верхний слой также следует смазать, чтобы пирог хорошо подрумянился, и выпекать до золотистой корочки.

Его вкусно есть как теплым, так и после остывания.

3. Кулури – греческий бублик с кунжутом

Кулури – круглый греческий бублик с кунжутом, который прекрасно сочетается с кофе. Для упрощенного варианта нужно приготовить тесто из муки, дрожжей, теплой воды, небольшого количества сахара, соли и оливкового масла.

После того как тесто поднимется, нужно сформировать кольца. Каждое кольцо окунуть в воду, затем в кунжут, чтобы семена хорошо прилипли. Дать кулури ещё немного подняться и выпекать при температуре 200 °C, пока они не станут золотистыми и немного хрустящими.

4. Страпатсада – яйца с помидорами и фетой

Страпатсада – простое блюдо из яиц, помидоров и феты. Для него нужны спелые помидоры, яйца, сыр фета, оливковое масло, орегано, соль и перец.

Помидоры следует порезать, затем несколько минут тушить их в оливковом масле, чтобы соус немного загустел. Яйца взбить, добавить их к помидорам и аккуратно перемешать. Важно не дать им пересохнуть. В конце добавить измельченную фету и немного орегано.

5. Упрощенная бугаца с кремом из манки

Бугаца – сладкий греческий пирог из тонкого теста и нежного крема из манки. Для упрощенного варианта понадобятся листы теста, молоко, манка, сахар, яйца, масло, ваниль, корица и сахарная пудра.

Из молока, манной крупы и сахара сварить кремообразную кашу, снять её с огня и добавить яйца и масло. На листы теста, смазанные маслом, выкладывать крем, накрывать другими листами. Выпекать до золотистой корочки, а перед подачей посыпать сахарной пудрой и корицей.

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