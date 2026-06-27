Победительница 'Холостяка-13' показала фигуру после родов и рассекретила свой вес (фото)

Инна стала мамой два месяца назад.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" и блогер Инна Белень, которая два месяца назад родила дочь Киру, показала свою фигуру после родов.

По словам блогерши, сейчас она пытается вернуться в форму, которая была у неё до беременности. Новоиспечённая мамочка ходит на массаж и следит за своим питанием. А на днях Инна показала первые результаты похудения в своём Instagram. Сейчас она весит 67 килограммов.

"Кире уже два месяца. А это значит, что пришло время традиционного взвешивания. Минус 6 кг. С родов минус 21 кг. Не знаю, радоваться или нет, но мне это не нравится. Учитывая то, как я ем, я уже должна была бы вернуться к своему прежнему весу, но это мои мысли в голове. Но у меня полностью изменились вкусы после рождения ребенка, изменился аппетит. Сейчас я слежу за тем, чтобы набирать норму калорий и питаться нормальной пищей", – отметила блогерша.

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Напомним, ранее Леся Никитюк впервые показала свою фигуру после рождения сына. Звезда стала мамой год назад.

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