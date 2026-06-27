Джеджула показал своего 17-летнего сына-выпускника (фото)

В этом году парень закончил обучение в лицее.

Известный украинский ведущий Андрей Джеджула показал своего сына Даниэля.

Сегодня, 27 июня, мальчик празднует выпускной. Он закончил обучение в одном из столичных лицеев. Соответствующие фото с торжества шоумен опубликовал в своем Instagram и поздравил сына.

"Первый вышел из школы! Поздравляю, сына! Помни! Ты светлая и добрая душа, и пусть в твоей взрослой жизни ты останешься таким", – написал Андрей.

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К слову, у Джеджулы трое детей. Даниэля родила певица и модель Санта Димопулос, которая долгое время состояла в отношениях с ведущим, однако пара официально не была женатой. Впоследствии Андрей сыграл свадьбу с Юлей Леус. У них родилась дочь Аделина. Однако пара официально рассталась, а шоумен в прошлом году признался, что уже находится в третьем браке, но пока скрывает лицо новой избранницы. Кстати, влюбленные воспитывают общую дочь Эмилию, которой недавно исполнился год.

Напомним, ранее Джеджула показал младшую дочь и публично обратился к новой жене.

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