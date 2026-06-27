Недорогие iPhone 18 и iPhone 18e могут разочаровать фанатов: в чем причина

Базовые модели линейки получат по 9 ГБ памяти, которых может не хватить для самых продвинутых функций iOS 27 и Apple Intelligence.

Apple готовит для линейки iPhone 18 куда менее впечатляющее обновление памяти, чем ожидалось ранее. И это уже вызывает вопросы о том, как базовые модели будут справляться с будущими функциями iOS 27 и Apple Intelligence, пишет Phone Arena.

По информации источника, базовые модели iPhone 18 и 18e получат только 9 ГБ оперативной памяти. Это означает лишь небольшой прирост по сравнению с 8 ГБ в iPhone 17, хотя ранее ожидались что все модели iPhone 18 получат 12 ГБ оперативной памяти.

Отмечается, что инженеры Apple смогли достичь этого объема нетипичной конфигурацией из шести чипов по 1,5 ГБ. При этом более дорогие версии – iPhone 18 Pro и 18 Pro Max – по-прежнему должны получить 12 ГБ ОЗУ, как и прошлогодние Pro-модели.

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Главная проблема в том, что в iOS 27 для работы самых продвинутых ИИ-функций, включая обновленную Siri, требуется минимум 12 ГБ оперативной памяти. В результате базовые модели iPhone 18 могут оказаться аппаратно ограничены в использовании требовательных ИИ-алгоритмов.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple собирается "урезать" iPhone 18 ради экономии, приблизив его к iPhone 18e. Компания планирует использовать более дешевые чипы, память и упрощенные производственные процессы. При этом об уменьшении стоимости речи не идет.

Анонс новых iPhone по традиции стоит ждать в середине сентября. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут "прошки" и дебютный складной Айфон, а iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Напомним, нкануне Apple повысила цены на MacBook и iPad из-за дефицита памяти. На смартфоны цены остались прежние, но и они могут измениться с выходом линейки iPhone 18 Pro.

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