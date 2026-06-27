Журналисты выбрали десять игр, которые стоит купить на летней распродаже в Steam

Средневековая RPG, атмосферное инди о жизни в Японии и другие тайтлы, которые стоит пройти в ожидании крупных осенних релизов.

В магазине Steam проходит масштабная летняя распродажа, в рамках которой геймеры могут выгодно закупиться играми на пару месяцев вперед. Некоторые новинки 2026 года впервые получили приятные скидки, а игры прошлых лет обновили ценовые рекорды.

Журналисты GamesRadar выбрали 11 игр, на которые, по их мнению, не жалко потратить денег. Распродажа продлится до вечера 9 июля, поэтому не стоит торопиться – еще есть время как следует все обдумать.

Resident Evil Requiem – 1599 грн (скидка 20%). Если вы откладывали знакомство с новой часть легендарной хоррор-серии, то сейчас самое время вернуться в Раккун-Сити. Игра продается по скидке 20%, что является минимальной ценой с момента релиза в феврале.

Видео дня

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 770 грн (скидка 60%). Самое полное и ультимативное издание хитовой ролевой игры от создателей "Ведьмака". В один комплект входит базовый проект, масштабное сюжетное дополнение Phantom Liberty, а также все ключевые обновления и патчи.

Heroes of Might and Magic: Olden Era – 449 грн (скидка 25%). Возвращение культовой стратегической франшизы, прославившейся еще в 90-х. Несмотря на ранний доступ, игра предлагает внушительный объем контента, включая мультиплеер, случайные матчи и нелинейную сюжетную кампанию

Kingdom Come: Deliverance 2 – 639 грн (скидка 60%). Одна из лучших RPG последних лет, которая переносит в детально воссозданную средневековую Европу и делает ставку на максимальное погружение.

Mewgenics – 450 грн (скидка 25%). Тактическая ролевая игра с элементами roguelike и симулятора жизни. В обзорах отмечается высокая вариативность прохождения, что делает каждый забег отличным от предыдущего.

Hollow Knight: Silksong – 311 грн (скидка 25%). Долгожданная метроидвания, которая продолжает идеи оригинальной игры с новым персонажем и более динамичным геймплеем. После выхода Silksong быстро стала одним из главных инди-хитов 2026 года.

Final Fantasy VII Remake Intergrade – 384 грн (скидка 65%). Расширенное издание первой части ремейка культовой JRPG получило самую большую скидку в своей истории. Игра переосмысляет оригинальное путешествие в Мидгар, знакомя с ключевыми героями и закладывая основу для дальнейшего развития истории.

Dead Space (2023) – 149 грн (скидка 90%). Полноценный ремейк культового Sci-Fi хоррора 2008 года. Проект сохранил леденящую атмосферу оригинала, но получил глубокую переработку всех аспектов, в том числе очевидных недостатков.

Two Point Museum – 803 грн (скидка 33%). Одна из наиболее удачных и инновационных игр в жанре бизнес-симулятора достигла минимальной цены на Steam. Игроку предлагается построить и развивать собственный музей, организуя экспедиции и выстраивая маршруты для посетителей.

Inkonbini: One Store. Many Stories – 332 грн (скидка 20%). Атмосферный медитативный симулятор жизни с элементами визуальной новеллы, действие которого происходят в Японии 90-х годов .

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров планеты. GeForce RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта, также пользователи активно обновляются до Windows 11 на фоне свежих апдейтов.

УНИАН рассказывал, что пользователь Steam собрал библиотеку из более 40 000 игр. Оценочная стоимость библиотеки составляет $750 000 (около 33 млн грн).

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