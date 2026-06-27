Во украинских селах раньше часто можно было увидеть такие дома.

Дом с соломенной крышей - абсолютная норма для украинского села, особенно если разговор идет о прошлых веках. Впрочем, такие постройки можно было увидеть не только у нас, но и за границей - в Ирландии или Англии. Рассказываем, на сколько лет хватает соломенной крыши и почему она могла не протекать годами.

Почему делали соломенные крыши на века - в чем их преимущество

На первый взгляд кажется, что крыша из соломы - худший вариант из тех, которые только можно себе представить. Она быстро сгорит, в ней могут завестись мыши, солома мокнет и гниет. Так почему же наши предки выбирали именно такой материал? Для того, чтобы это понять, нужно знать, как работает соломенная крыша и в чем ее главный плюс, а также постараться не смотреть на конструкцию глазами человека 21 века.

Если мы будем разбираться, почему не протекает соломенная крыша, то придется обратиться к физике. Дело в том, что вода, когда течет, она не "ищет" дыры, а просто растекается по поверхности, и там, где эта поверхность заканчивается, жидкость начинает падать вниз. Соломенная крыша хорошо показывает это наглядно - каждая соломинка выполняет роль желоба. Капля дождя, падая на стебель, скользит вниз, а затем переходит на следующую соломинку, потому что они не заканчиваются. По сути, вся крыша - это миллионы маленьких желобов, скрепленных между собой. Дождевая вода упадет на землю только тогда, когда поверхность закончится - то есть, у края крыши.

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Вы можете сравнить такой принцип работы соломенной крыши с чешуей рыбы, по которой вода скользит так же плавно. Чешуя не пропускает влагу по той же причина - маленькие чешуйки тоже выполняют роль микро желобов.

Кроме того, соломенную крышу никогда не делали пологой - угол наклона должен был быть от 45 до 55 градусов, а иногда еще круче. Причиной таких требований опять же стали законы физики - если уклон крутой, вода не успевает задерживаться на поверхности и соскальзывает. Таким образом солома контактирует с водой буквально доли секунды, не успевая толком намокнуть. Современные кровли, к примеру, можно делать с уклоном 10-15 градусов, потому что они и так герметичны, а вот в случае с соломой сам материал требовал другого подхода, иначе бы действительно начал промокать.

Важна была и толщина соломенного слоя - его укладывали шириной в 30-45 сантиметров, а иногда и больше. Сейчас кажется, что это очень толстая и громоздкая крыша, однако это было необходимо, опять же, в целях защиты от влаги. Даже если первый слой, например, в 5-7 см, промокнет насквозь, то дальше, за ним, будет уложено еще минимум 30. Дождь рано или поздно закончится, а влага внутри тонкого слоя соломы начнет испаряться под солнечными лучами. Правильно построенная крыша прослужит долго и не начнет гнить после первого же ливня.

Также важно понимать, что мастерство имело решающее значение. Был свой особый смысл в том, почему делали соломенные крыши единицы - это была сложная, хоть и отточенная веками, наука. Сначала мастер вязал снопы так, чтобы метелки "смотрели" в одну сторону. Затем укладывал их рядами от карниза к коньку. Каждый верхний ряд перекрывал нижний на ⅓ или ½ длины снопа метелками наружу. Такая конструкция заставляла дождевую воду идти на внутрь крыши, а наружу и вниз - на землю.

Качество соломы тоже учитывалось - какую попало брать было нельзя. Для кровли использовали только ржаную и пшеничную - ту, где стебли длинные, ровные и прочные, и жали ее серпом, а не косили, потому что от косы стебли ломались и теряли свои свойства.

Люди, которые жили в таких домах, прекрасно знали, на сколько лет хватает соломенной крыши - если мастер сделал все правильно, соблюдая технологию, то крыша могла прослужить от 30 до 50 лет, в некоторых случаях - до 80. Тем не менее, периодически жители дома все равно перестилали солому, не дожидаясь, пока кровля придет в негодность.

Соломенные крыши начали уходить в прошлое примерно в 19 веке, когда появился листовой металл. Выяснилось, что такой кровельный материал дешевле и долговечнее, да и мастеров, которые умели бы работать с соломой, становилось все меньше - знание постепенно затерялось в веках. Тем не менее, сейчас, в современности, солома, как экологичный материал, снова набирает популярность - в частности, за границей - в Англии, Германии, Дании и других странах.

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