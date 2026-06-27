Сколько будут стоить 100 долларов в Украине до конца года: прогноз банкира

Резкого обвала украинцам не стоит ожидать.

Колебания курса доллара до конца 2026 года будут вполне предсказуемыми. Украина продолжает жить в условиях войны, огромных бюджетных потребностей и в зависимости от международной поддержки, но изменения курса все равно ожидаются умеренные и контролируемые.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что, согласно базовому сценарию, резкое или неконтролируемое ослабление гривни маловероятно.

По его прогнозу, курс доллара во втором полугодии 2026 года будет находиться в пределах 45,5–46,5 гривни, а евро – 52,5–53,5 гривни.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях до конца года будут стоить 4550–4650 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 45500–46500 гривень. При этом 100 евро в гривнях будут стоить 5250–5350 гривень, а 1000 евро в гривнях - 52500–53500 гривень.

Курс доллара в Украине - прогнозы правительства

Кабинет министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы – документ, определяющий основы бюджетной политики государства на следующие три года.

Так, в 2026 году ожидается курс 45,8 грн/долл. на конец года (44,4 грн/долл. в среднем). В последующие прогнозируемые годы тенденция к девальвации сохранится: на конец 2027 года курс прогнозируется на уровне 48,3 грн/долл. (47,1 грн/долл. в среднем), на конец 2028 года – 50,1 грн/долл. (49,1 грн/долл. в среднем), а в 2029 году курс на конец года может достичь 51,5 грн/долл. (при среднегодовом показателе в 50,7 грн/долл.).

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