Цены на популярную ягоду резко упали благодаря новому урожаю

При условии сохранения нынешних объемов сбора урожая цены могут стабилизироваться или даже снизиться.

Рынок свежей вишни в Украине демонстрирует заметное подешевение: новый урожай стал более доступным для широкого круга потребителей благодаря активному сбору плодов в садах по всей стране. На главном оптовом рынке страны, "Столичном", фиксируется существенное снижение цен. Об этом пишет AgroWeek.

По данным аналитиков, стоимость вишни упала на 23,08% – сейчас на рынке можно найти предложения от 60 гривен за килограмм. Средняя цена пока держится на уровне около 100 гривен за килограмм, тогда как максимальные предложения достигают примерно 110 гривен за килограмм. Такая динамика способствует росту спроса со стороны розничных покупателей и ускоряет реализацию свежей продукции.

Экономисты аграрного сектора ожидают, что при сохранении нынешних объемов сбора урожая цены могут либо стабилизироваться, либо еще несколько снизиться.

Видео дня

Главным фактором падения цен стало увеличение объемов сбора урожая. Фермеры и частные садоводы по всей Украине собрали значительные партии вишни, что привело к насыщению оптового и розничного рынка. Когда предложение превышает спрос, продавцы корректируют цены, чтобы быстрее реализовать продукцию и избежать потери качества.

Помимо сезонного увеличения предложения, на рынке также ощутим эффект конкуренции между поставщиками: более крупные объемы и активные поставки в оптовые сети снижают себестоимость реализации и позволяют удерживать привлекательные цены для конечного покупателя.

Учитывая сложившиеся тенденции, эксперты прогнозируют, что в ближайший период доступность и умеренные цены сохранятся до тех пор, пока будет продолжаться активный сбор плодов и поставки на рынок.

Согласно информации на сайте "Столичного рынка", средняя цена за килограмм вишни в настоящее время составляет 80 гривен, а в целом цены на ягоду колеблются от 60 до 110 грн.

Цены на фрукты и овощи в Украине

Оптовые цены на молодой картофель в Украине снизились до 20–30 грн/кг, что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее, сообщали аналитики проекта EastFruit.

Средняя цена на персики от украинских производителей на рынке упала со 120 до 70 гривен за килограмм, или почти вдвое, за два дня. В целом фрукт предлагают по цене от 50 до 90 гривен за килограмм. В то же время стоимость импортных персиков значительно выше и колеблется от 100 до 170 грн/кг.

Вас также могут заинтересовать новости: