В морях Греции появилась ядовитая рыба-кролик: насколько она опасна

Она может перерезать рыболовные сети и причинять серьёзные травмы.

В последние дни в СМИ распространилась информация о том, что моря в Греции заполонил опасный инвазивный вид – рыба-кролик (Lagocephalus sceleratus). Представляет ли она угрозу для туристов и как себя вести, чтобы не подвергнуть себя опасности – объясняют эксперты.

Как пишет news.ro, специалисты Национального музея естественной истории Румынии уверяют, что туристам не стоит паниковать из-за новостей о распространении рыбы-кролика. Главное – соблюдать осторожность.

"Для туристов послание простое: наслаждайтесь морем, наблюдайте за морской фауной с уважением и избегайте прикосновений к незнакомым животным. Не будем забывать, что море – это не бассейн, а сложная и живая экосистема, которую мы изучаем с уважением и осторожностью", - подчеркивают они.

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Рыба-кролик – что о ней известно

Эта рыба, изначально обитавшая в Индо-Тихоокеанском регионе, попала в Средиземное море через Суэцкий канал и в последние десятилетия быстро расширила свой ареал. Сегодня специалисты считают её одним из наиболее проблемных инвазивных видов в восточном Средиземноморье, поскольку она влияет на местные экосистемы и деятельность рыбаков.

Название "рыба-кролик" происходит от её четырёх крепких зубов, соединённых в клювообразную структуру, напоминающую резцы кролика. С их помощью она может разбивать раковины, перерезать рыболовные сети и причинять серьёзные травмы при неправильном обращении.

Хотя были сообщения о случаях укусов этой рыбы в Греции и других средиземноморских странах, такие инциденты редки и обычно происходят, когда люди пытаются потрогать, покормить или поймать этих рыб.

Эксперты рекомендуют не беспокоить эту рыбу и наблюдать за ней издалека, как и за любым другим диким животным.

Менее известная угроза заключается в том, что этот вид способен накапливать тетродотоксин, один из самых мощных известных природных токсинов. По этой причине рыбу-кролика нельзя употреблять в пищу.

Ранее ученые в Тихом океане обнаружили новый вид глубоководных рыб - акул-призраков.

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