NBC практически вынесло 'смертный приговор' 36-летнему сериалу с более чем 540 эпизодами

36 лет истории и более 540 эпизодов оказались под угрозой.

CBS первой опубликовала официальный лайнап на следующий сезон – сочетание долгоиграющих шоу и спинофф-проектов, некоторые из которых перенесены на зимний старт. Большинство решений не стали сюрпризом, но одно выделяется – и не в лучшую сторону: оно фактически открывает путь к завершению шоу с более чем 540 эпизодами.

NBC сохраняет привычные франшизные вечера: по средам – блок "Одного Чикаго" (Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD), по четвергам – "Закон и порядок" и Law & Order: SVU. Однако в расписании появилось важное изменение: флагманский "Закон и порядок" сдвинули с привычного слота 20:00 ET на 22:00 ET – то есть на два часа позже, пишет Screen Rant.

Law & Order: SVU при этом остаётся на прежнем месте в 21:00 ET.

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Это весьма существенно: во-первых, флагманский сериал сдвинут на два часа позже привычного тайм-слота, занимаемого им с момента возрождения в 2022 году, а во-вторых, позднее время выхода исторически считается крайне сложным для успеха.

Очень немногим шоу удаётся процветать в этом слоте – а учитывая, что рейтинги "Закона и порядка" и без того стабильно снижаются, поздний тайм-слот, скорее всего, усугубит ситуацию.

Примечательно, что "Закон и порядок" оказался одним из последних продлённых сетью сериалов – объявление пришло значительно позже подтверждения 28-го сезона Law & Order: SVU. Это некоторое время беспокоило фанатов: как правило, телесети принимают подобные решения с учётом всей франшизы.

Сможет ли "Закон и порядок" побороть проклятие позднего тайм-слота

Очень немногие шоу добивались успеха в позднем тайм-слоте – и в основном это были проекты, изначально пользовавшиеся колоссальным успехом.

Chicago PD, "Новобранец" канала ABC и даже закрытый "Голубая кровь" CBS, заменённый теперь спинофф-сериалом Boston Blue в тот же пятничный слот, доказывают, что это возможно.

В других случаях проекты просто настолько велики, что сети уверены: зрители последуют за ними даже на более позднее время – как, например, "Анатомия страсти" на ABC в четверг вечером.

Хотя это и не невозможно, "Закону и порядку" в 26-м сезоне предстоит нелёгкая борьба с учётом нового тайм-слота. Однако помимо того, что может сделать само шоу, ему потребуется поддержка со стороны всей франшизы.

Это означает больше кроссовер-историй с Law & Order: SVU – тем более что это всегда хороший способ подогреть интерес зрителей. Возможно, NBC стоит организовать масштабный специальный ивент с участием "Одного Чикаго" – прецеденты были, пусть и в меньшем масштабе.

Тем не менее это одни из самых запоминающихся моментов вселенной Дика Вулфа, и они могут помочь привлечь новых зрителей к "Закону и порядку".

Ранее УНИАН сообщал, что легендарная "Ведьма из Блэр" возвращается.

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