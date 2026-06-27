62-летний Питт не планирует свадьбу со новой возлюбленной, - СМИ

Брэд Питт и Инес де Рамон вместе уже четыре года

Известный американский актер Брэд Питт, который встречается с 33-летней дизайнеркой ювелирных украшений Инес де Рамон, не планирует с ней свадьбу.

Как сообщил инсайдер изданию Page Six, 62-летняя звезда фильмов "Троя" и "Мистер и миссис Смит" пока не готов к новым официальным отношениям. Однако его избранница уже считается "своей" в его семье. К слову, пара вместе с 2022 года.

"Инес невероятно близка с семьёй Брэда. Они просто обожают её и с самого начала принимают с распростёртыми объятиями. Они фактически считают её членом своей семьи. Но Брэд не планирует жениться, несмотря на то, как Инес сблизилась со всеми", – подчеркнул инсайдер.

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Также известно, что дизайнер проводит много времени с родственниками актера.

"Семьи Бреда и Инес регулярно общаются и искренне любят проводить время вместе. Она никогда не выглядит как "девушка Бреда", а просто часть семьи, когда они вместе. Инес проводит время с братом и сестрой Брэда, племянниками и племянницами, посещает семейные встречи и приложила усилия, чтобы познакомиться с каждым из них индивидуально", – добавляет инсайдер.

К слову, Питт дважды был женат. В 2000 году он женился на актрисе Дженнифер Энистон. Однако через четыре года звездная пара решила расстаться. Впоследствии у Брэда завязался роман с Анджелиной Джоли, на которой он женился в 2014 году. Через пять лет супруги подали на развод. Этот процесс был скандальным и затянувшимся, ведь только в 2024 году актеры наконец официально подписали документы.

Напомним, недавно стало известно, что дети Питта и Джоли отказались от фамилии отца.

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