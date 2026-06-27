Эта информация будет полезной для любителей макаронных изделий.

Диетологи объясняют, как макароны влияют на сахар в крови, и какие виды макаронных изделий лучше покупать, если вы стараетесь следить за этим показателем. Разберемся, какие макароны лучше покупать в Украине и чем цельнозерновые сорта отличаются от обычных.

Какие макароны полезнее: цельнозерновые или обычные

Люди, у которых диагностирована повышенная инсулинорезистентность или диабет, должны постоянно отслеживать уровень сахара в крови. Издание Very Well Health пишет, что любые макароны влияют на этот показатель, но у цельнозерновых более низкий гликемический индекс и больше клетчатки, поэтому они не так сильно повышают уровень сахара в крови. Исследования показывают, что содержание углеводов и клетчатки важно для контроля уровня сахара в крови. Клетчатка – это разновидность углеводов, но она перерабатывается в организме медленнее по сравнению с другими видами углеводов, поэтому не вызывает резких скачков уровня сахара.

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Кроме того, клетчатка способна продлить ощущение сытости, поэтому если вы не знаете, какие макароны лучше покупать, чтобы после приема пищи еще долго не хотеть есть - выбирайте цельнозерновые сорта.

Также отдельно стоит выяснить, какие макароны полезные для людей с диабетом, которым важно контролировать не только уровень сахара в крови, но и количество углеводов в рационе. По данным Американской диабетической ассоциации, разница невелика - в одной чашке обычных макарон содержится 42 гр углеводов, а в одной чашке цельнозерновых - 39 гр.

Чем отличны цельнозерновые макароны и обычные - разница

Обычные макароны делают из рафинированной муки, во время производства убирают отруби и зародыш зерна, оставляя только эндосперм. Цельнозерновые макароны при похудении, да и вообще, для здоровья организма, гораздо лучше, потому что они содержат отруби и зародыш, а также эндосперм.

Для того, чтобы не ошибиться в супермаркете, всегда внимательно читайте упаковку макаронных изделий, там должно быть слово "цельнозерновые", потому что даже "макароны из твердых сортов пшеницы" - это другой сорт. В информационном бюллетене факультета питания и здравоохранения университета Тафтса в США сказано, как выбрать полезные макароны в магазине.

Также вы можете улучшить блюдо, сделав его еще полезнее. Такой эффект достигается за счет добавления овощей, курицы или рыбы вместо мяса, а также варить пасту al dente, чтобы макароны оставались слегка твердыми, ведь консистенция тоже влияет на уровень сахара в крови. Кроме того, необходимо избегать жирных соусов на основе сливок и масла, кетчупов и майонезов.

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