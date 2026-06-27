Пентагон не успел использовать почти $1 млрд помощи Украине, – аудит

Аудит показал, что Пентагон не успел использовать 910 млн долларов в рамках программы USAI для Украины, хотя общие многолетние ассигнования США остаются частично действующими и продолжают выполняться в рамках уже заключенных контрактов.

Министерство обороны США не успело своевременно использовать около 910 млн долларов, выделенных на военную помощь Украине в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI). Об этом говорится в аудиторском отчете Operation Atlantic Resolve Including U.S. Government Activities Related to Ukraine, охватывающем первый квартал 2026 года, передает "Милитарный".

Согласно отчету, средства больше не могут быть направлены на новые контракты, однако не считаются полностью утраченными. Они могут быть использованы для покрытия уже заключенных обязательств или уточнения расходов в течение пятилетнего периода.

USAI была создана Конгрессом США после начала российской агрессии против Украины в 2014 году. С февраля 2022 года в рамках программы было выделено в общей сложности 33,51 млрд долларов.

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Согласно анализу, из общей суммы:

910 млн долларов утратили возможность быть задействованными на новые нужды;

110 млн долларов остаются выделенными, но еще не распределенными;

13,49 млрд долларов уже закреплены по контрактам, но еще не полностью оплачены.

В то же время оборонные товары и услуги, фактически переданные Украине, по состоянию на март 2026 года оцениваются в 19,21 млрд долларов, что составляет около 57% всех ассигнований USAI.

В Пентагоне подчеркивают, что просрочка ассигнований не означает автоматической потери средств – они остаются доступными для закрытия уже действующих контрактов.

Помощь Украине от США – последние новости

Напомним, что администрация Дональда Трампа ранее предлагала исключить финансирование Украины из бюджетных запросов на 2026–2027 годы. Несмотря на это, Конгресс США одобрил выделение дополнительных средств: 800 млн долларов для USAI, а также 225 млн долларов для Балтийской инициативы безопасности, значительная часть которой также направляется на поддержку Украины.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что вернется к санкционной политике в отношении России и пообещал усилить помощь Украине.

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