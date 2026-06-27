Сколько электричества потребляет зарядка телефона, которая ничего не заряжает

Такие потери, хоть и минимальные, но со временем накапливаются, отмечают эксперты.

Большинство людей оставляют зарядное устройство постоянно включенными в розетку, даже когда оно не используется. Это удобно, но возникает логичный вопрос: расходует ли зарядка электричество, если телефон не подключен?

Оказывается, ответ не так прямолинеен, как кажется, говорится в материале Edgadget.

Как отмечает издание, внешне не подключенное зарядное устройство может показаться безобидным, но оно все же потребляет энергию. Когда оно вставлено в розетку, оно переходит в режим ожидания – это необходимо для того, чтобы зарядка могла мгновенно начать работу, как только вы подключите телефон. Такое потребление характерно для большинства современных бытовых приборов, которые всегда остаются готовыми к работе.

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Потребление одной обычной зарядки в режиме ожидания довольно низкое – примерно от 0,1 до 0,5 ватта. В пересчете это дает около 2–24 ватт-часов в сутки.

Для одного устройства это практически незаметные значения. Однако в реальной жизни в квартире, как правило, находится несколько зарядок – для телефона, планшета, наушников, портативных консолей и других гаджетов. В таком случае суммарное потребление становится уже более заметным.

Влияет ли это на счет за электричество

В большинстве случаев влияние минимальное. Одна зарядка в год может добавить пару долларов к счету за электричество – в зависимости от тарифов в стране. Так, при потреблении 20 Вт·ч в день при текущем тарифе в Украине (4,32 грн за 1 кВт·ч), это обойдется примерно в 30 гривен за весь год.

Однако здесь есть пару моментов. Каждое зарядное устройство в доме нужно рассматривать отдельно. Это касается не только зарядных устройств для смартфонов, но и зарядных устройств для планшетов и портативных игровых консолей.

Также эксперты предупреждают, что неоригинальные, дешевые зарядные устройства могут потреблять до 20 раз больше энергии, чем те, которые выпускает сам производитель. В итоге влияние на счет за электричество может стать более заметным.

Самый простой способ борьбы с перечисленными неприятностями – выработать привычку вынимать зарядку из розетки, когда она не используется. Это полностью устраняет фоновое потребление энергии.

Также помогает использование умных розеток или сетевых фильтров с выключателем, которые позволяют полностью обесточивать устройства.

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