Вучич заявил о последних неделях на посту президента Сербии

Кроме того, он пообещал объявить досрочные парламентские выборы.

Президент Сербии Александар Вучич заявил в субботу, 27 июня, что уйдет в отставку в течение нескольких недель и объявит о досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом пишет Reuters.

Как отметило агентство, его заявление прозвучало спустя полтора года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в северном городе Нови-Сад, в результате чего погибли 16 человек. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

"Я буду президентом всего ещё несколько недель, а затем уйду в отставку", – заявил Вучич своим сторонникам во время проправительственного митинга в столице Белграде.

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Вучич также заявил, что будет помогать своей Сербской прогрессивной партии (SNS) победить на выборах. Он не уточнил, когда именно уйдет в отставку и когда распустит парламент.

Издание напомнило, что второй и последний срок Вучича на посту президента заканчивается в середине 2027 года.

Протестующие, оппозиция и правозащитные организации утверждают, что трагедия на железнодорожном вокзале стала признаком коррупции и масштабных проблем в государственном управлении строительными проектами.

Протесты в Сербии

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Сербии Милош Вучевич, ключевой союзник президента страны Александара Вучича, объявил о своей отставке еще в январе 2025 года после нескольких недель эскалации протестов студентов и оппозиции, которые требовали политических перемен в стране. Вучевич тогда заявил журналистам, что его политическая партия "должна проявить максимальную степень ответственности", добавив, что это решение "удовлетворило большинство требований протестующих".

Летом 2025 года в Сербии вновь вспыхнули массовые протесты. Среди десятков тысяч людей были преимущественно студенты. Сообщалось, что правоохранительные органы задержали несколько десятков протестующих. Оппоненты Вучича обвиняли его и его союзников в связях с организованной преступностью, насилии против конкурентов и ограничении свободы СМИ.

Недавно в сербском городе Нови-Сад состоялся многотысячный антиправительственный митинг, участники которого почтили память 16 погибших в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в 2024 году и требовали досрочных выборов. Оппозиционные силы, правозащитники и участники демонстраций подчеркивали, что разрушение инфраструктурного объекта в Нови-Саде является следствием системной коррупции и неэффективного управления государственными строительными проектами.

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