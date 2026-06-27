Звезда фильма 'Люди Икс' показал последствия борьбы с раком (видео)

У Тайлера недавно диагностировали рак молочной железы.

Известный канадский актер Тайлер Мейн, который ранее сообщил об онкологическом заболевании, показал последствия химиотерапии.

Звезда фильмов "Люди Икс" и "Троя" сейчас борется с раком молочной железы, который у мужчин встречается очень редко. В своём Instagram он опубликовал видео, на котором видно, как лечение повлияло на его внешний вид. В частности, Тайлер показал, как у него выпадают волосы из бороды.

"Мы знали, что это произойдет, но... Волосы и ногти – это быстрорастущие клетки, как опухоли, и именно на них действует химиотерапия. Рене показала мне фотографии с нашей свадьбы, чтобы напомнить, что у меня не всегда была борода. Но для меня это грустный день. Не могу дождаться, когда она снова отрастет", – подчеркнул актер.

Мейн добавил, что сохраняет позитивный настрой и верит в лучшее. А ещё решил сбрить волосы.

"Новости о 18-м дне химиотерапии! Худший день в мире! Не совсем, но ощущение было именно таким. Берегите себя, оставайтесь сильными!" – отметил мужчина.

К слову, Тайлер известен по фильму "Люди Икс", где он сыграл роль Шаблезубого. Благодаря своему спортивному телосложению его стали активно приглашать на другие роли. В частности, в фильмы "Царь скорпионов", "Троя", "Геракл", "Изгнанные дьяволом", "Хэллоуин" и "Хэллоуин-2".

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского актера Евгения Бубера, который более года боролся с раком.

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