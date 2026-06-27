Огромный немецкий фрегат умеет становиться 'невидимкой': как он обманывает радары

Несмотря на огромные габариты, этот фрегат способен минимизировать радиолокационную, акустическую и тепловую заметность.

Немецкий фрегат F126 с водоизмещением 10 000 тонн является огромным. Однако ему удается скрываться от вражеских радаров благодаря передовым технологиям, пишет WION.

Отмечается, что F126 имеет длину 166 метров. Несмотря на огромные габариты, этот фрегат способен минимизировать радиолокационную, акустическую и тепловую заметность, действуя незаметно в зонах боевых действий.

В издании поделились, что основой стелс-способностей F126 является тщательно продуманный дизайн надстройки с плавными наклонами. Корабельные инженеры устранили характерные для старых военных кораблей загромождённые наружные палубы, разместив системы вооружения, спасательные шлюпки и швартовное оборудование под наклонными панелями.

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Благодаря наклону корпуса и верхних поверхностей поступающие вражеские радиолокационные волны отклоняются в сторону от источника излучения, а не отражаются напрямую обратно, что эффективно уменьшает радиолокационную заметность корабля до уровня небольшого рыболовного судна.

Фрегат получил единую интегрированную мачту, которая разработана компанией Thales. Вместо использования множества вращающихся радиолокационных антенн, создающих значительный электронный след и радиолокационные отражения, на корабле F126 датчики размещены внутри корпуса.

Также F126 получил передовой многофункциональный радиолокатор APAR Block 2 и антенные решетки воздушного наблюдения Sea Master 400, которые постоянно герметично закрыты за плоскими композитными панелями. Это обеспечивает максимальную аэродинамическую эффективность и скрытность от радаров.

Кроме того, предусмотрены и системы противодействия инфракрасному слежению и тепловым противокорабельным ракетам. F126 оснащён передовыми системами подавления теплового излучения.

Тепло, выделяемое мощной силовой установкой фрегата, охлаждается с помощью морской воды, а затем сбрасывается ниже ватерлинии (линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна). В это время выхлопные газы двигателей направляются через специальные каналы, чтобы замаскировать тепловую сигнатуру корабля, что значительно затрудняет его обнаружение тепловизионными системами с воздуха и спутниковыми датчиками.

Также инженеры не забыли и про акустическую маскировку. Чтобы уклоняться от вражеских гидроакустических станций и бесшумных дизель-электрических подводных лодок внутреннее оборудование фрегата установлено на амортизирующих прорезиненных опорах, которые предотвращают передачу вибраций конструкции на внешний корпус.

В сочетании с высокооптимизированными малошумными винтами фрегат плывет почти бесшумно, что позволяет его модульным буксируемым гидролокаторам противолодочной обороны выявлять подводные угрозы, не раскрывая собственное местоположение.

Архитектура скрытности F126 управляется автоматизированной системой Thales TACTICOS. Это программное обеспечение динамически балансирует активные электронные излучения корабля, включая и выключая датчики с интервалом в микросекунды, чтобы не дать средствам радиоэлектронной борьбы противника определить его местоположение.

В издании отметили, что первый корабль F126 планировали сдать в эксплуатацию в 2028 году. Фрегат должен был заменить F123 "Бранденбург" в составе ВМС Германии.

Германия отказалась от фрегатов F126

Ранее Spiegel сообщало, что правительство Германии решило свернуть программу строительства фрегатов F126. Вместо шести крупных фрегатов F126 Берлин планирует закупить восемь многоцелевых фрегатов MEKO A-200 производства компании TKMS.

В Министерстве обороны Германии объяснили это решение задержками в реализации проекта F126 и постоянным ростом его стоимости. По предварительным оценкам, закупка восьми фрегатов MEKO A-200 обойдется примерно в 11,6 миллиарда евро. В то же время продолжение программы F126 могло бы обойтись государству более чем в 18 миллиардов евро.

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