Трамп может отказаться от 'анкориджских договоренностей' и начать давить на Путина, - Axios

По словам чиновников, теперь президент США не уверен в том, что Россия сможет победить Украину.

Президент США Дональд Трамп разочаровался в отношении российского диктатора Владимира Путина и может отказаться от "анкориджских договоренностей". Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на саммите "Большой семерки" на прошлой неделе.

По словам собеседников издания, во время саммита G7 Трамп признал, что Украина "неплохо справляется" в войне. Теперь же президент США не уверен в том, что Россия сможет победить Украину.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет в этом направлении", - сказал журналистам один из чиновников.

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В издании напомнили, что в рамках так называемых "анкориджских договоренностей" США согласились с требованием России о том, что она будет контролировать украинский Донбасс в рамках любого мирного соглашения. Однако усиление ударов Украины по России заставило Трампа изменить свою оценку сил Москвы.

Также в издании добавили, что пока некоторые аналитики сомневаются в том, что усиление ударов по РФ даст импульс мирным переговорам. По их словам, высока вероятность, что это укрепит в России мнение о том, что с Украиной нужно воевать и победить её.

Между Трампом и Путиным не было никаких договоренностей на Аляске

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путином на Аляске, состоявшейся 15 августа прошлого года, не было достигнуто ни одной договоренности по Украине.

Рубио отметил, что на Аляске было сделано предложение. Однако ни о каких соглашениях речи не идет.

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