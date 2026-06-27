Силы обороны разрушили мост на ключевом пути снабжения россиян в Крыму

Силы обороны Украины разрушили автомобильный мост вблизи села Раздольное во временно оккупированном Крыму. После атаки пролет моста обрушился на железнодорожное полотно, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".
Отмечается, что удар по мосту "горбатый" был нанесен в ночь на 18 июня одновременно с ударом по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал неподалеку.
В "Милитарном" добавили, что 22 июня дроны ССО нанесли ещё несколько ударов по конструкции железнодорожного мостового перехода, что привело к критическим разрушениям и полностью остановило движение поездов на этом участке. Позже на место происшествия россияне отправили специальную ремонтную железнодорожную технику.
Также в издании отметили, что уже в ночь на 23 июня дроны повторно атаковали железнодорожный объект возле Раздольного. Украинские беспилотники поразили как ремонтную технику врага, так и остатки разрушенного моста. Это сорвало планы россиян по быстрому восстановлению железнодорожной логистики.
В издании подчеркнули, что удары привели к тому, что работа единственной железнодорожной ветки, соединяющей Краснодарский край РФ с центральными и западными районами Крыма, была остановлена. Этот участок железной дороги имел ключевое значение для обеспечения внутренней логистики и поддержания функционирования всей военной инфраструктуры россиян на полуострове.
Кроме того, было перерезано сообщение с Краснодарским краем и оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей. В издании добавили, что доставка грузов по железной дороге теперь возможна только из Ростовской области через Волноваху.
Российская оккупационная "администрация" объявила о том, что теперь поезда, которые прибывают в Крым и выезжают с полуострова, заканчивают движение на станции "Керчь-Южная – Новый парк".
Удар по мосту в Запорожской области
В "Милитарном" добавили, что украинские войска также нанесли удар по автомобильному мосту через реку Корсак на так называемой трассе "Новороссия" вблизи временно оккупированного села Владимировка в Запорожской области. Фото последствий поражения опубликовал канал Special Kherson Cat в соцсети X.
Судя по снимкам, один из пролетов моста полностью обрушился на одной из полос движения. Остальная часть моста устояла, несмотря на значительные повреждения.
В издании подчеркнули, что этот мост является частью так называемого "сухопутного коридора", который российская армия использует для переброски личного состава, боеприпасов, топлива и техники между Россией, оккупированными Мариуполем, Мелитополем и Крымом.
По данным Генштаба ВСУ, удар был нанесен в ночь на 25 июня. Также в тот день были повреждены два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области.
На выезд из Крыма собрались тысячи машин
Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что украинские удары по Крыму вызывают нехватку топлива, проблемы с водоснабжением и массовую эвакуацию с оккупированного полуострова.
Мониторинговые каналы сообщили, что на керченской стороне Крымского моста образовались длинные очереди примерно из 2450 автомобилей, покидающих оккупированный Крым. В то же время на въезде в оккупированный Крым с таманской стороны моста очередей не было.