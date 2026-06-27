Силы обороны разрушили мост на ключевом пути снабжения россиян в Крыму

Также Силы обороны атаковали ряд других объектов оккупантов.

Силы обороны Украины разрушили автомобильный мост вблизи села Раздольное во временно оккупированном Крыму. После атаки пролет моста обрушился на железнодорожное полотно, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что удар по мосту "горбатый" был нанесен в ночь на 18 июня одновременно с ударом по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал неподалеку.

В "Милитарном" добавили, что 22 июня дроны ССО нанесли ещё несколько ударов по конструкции железнодорожного мостового перехода, что привело к критическим разрушениям и полностью остановило движение поездов на этом участке. Позже на место происшествия россияне отправили специальную ремонтную железнодорожную технику.

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Также в издании отметили, что уже в ночь на 23 июня дроны повторно атаковали железнодорожный объект возле Раздольного. Украинские беспилотники поразили как ремонтную технику врага, так и остатки разрушенного моста. Это сорвало планы россиян по быстрому восстановлению железнодорожной логистики.

В издании подчеркнули, что удары привели к тому, что работа единственной железнодорожной ветки, соединяющей Краснодарский край РФ с центральными и западными районами Крыма, была остановлена. Этот участок железной дороги имел ключевое значение для обеспечения внутренней логистики и поддержания функционирования всей военной инфраструктуры россиян на полуострове.

Кроме того, было перерезано сообщение с Краснодарским краем и оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей. В издании добавили, что доставка грузов по железной дороге теперь возможна только из Ростовской области через Волноваху.

Российская оккупационная "администрация" объявила о том, что теперь поезда, которые прибывают в Крым и выезжают с полуострова, заканчивают движение на станции "Керчь-Южная – Новый парк".

Удар по мосту в Запорожской области

В "Милитарном" добавили, что украинские войска также нанесли удар по автомобильному мосту через реку Корсак на так называемой трассе "Новороссия" вблизи временно оккупированного села Владимировка в Запорожской области. Фото последствий поражения опубликовал канал Special Kherson Cat в соцсети X.

Судя по снимкам, один из пролетов моста полностью обрушился на одной из полос движения. Остальная часть моста устояла, несмотря на значительные повреждения.

В издании подчеркнули, что этот мост является частью так называемого "сухопутного коридора", который российская армия использует для переброски личного состава, боеприпасов, топлива и техники между Россией, оккупированными Мариуполем, Мелитополем и Крымом.

По данным Генштаба ВСУ, удар был нанесен в ночь на 25 июня. Также в тот день были повреждены два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области.

На выезд из Крыма собрались тысячи машин

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что украинские удары по Крыму вызывают нехватку топлива, проблемы с водоснабжением и массовую эвакуацию с оккупированного полуострова.

Мониторинговые каналы сообщили, что на керченской стороне Крымского моста образовались длинные очереди примерно из 2450 автомобилей, покидающих оккупированный Крым. В то же время на въезде в оккупированный Крым с таманской стороны моста очередей не было.

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