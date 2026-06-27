Недовольство россиян войной может сделать Путина опасным, – CBC

После украинских ударов по Москве все увидели, что Россия не побеждает в войне, как об этом заявляет диктатор.

Украинские удары беспилотниками по Москве в последнее время стали самыми масштабными с начала полномасштабного вторжения РФ. Они влияют на настроения не только рядовых россиян, но и политической и деловой элиты страны. Об этом пишет канадское издание CBC.

Автор публикации приводит мнение лауреатки Пулитцеровской премии и историка Энн Эпплбаум. Она считает, что последние события могут постепенно повлиять на тех, кто до сих пор имеет определенное влияние на Кремль.

"Они наконец-то увидели войну и начинают понимать, что... они не только не побеждают, но и война приближается", – говорит она.

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Эксперт признала, что украинские удары по НПЗ в России вряд ли быстро положат конец войне. Однако они могут вызвать "довольно сильное изменение настроений среди бизнес-элиты, политической элиты", которая до сих пор в определенной степени влияет на решения Путина.

Издание обращает внимание, что, несмотря на масштаб атак, российское государственное телевидение почти не показывало кадры ударов, а жителей Москвы даже не предупреждали об опасности. Один из жителей города рассказал, что никаких сирен или официальных сообщений не было, хотя ситуация вызывала тревогу.

По словам Эпплбаум, даже если власти пытаются скрыть последствия атак, сам факт их существования имеет большое значение.

"Они являются совершенно очевидным доказательством того, что россияне не находятся в безопасности, что они не победили Украину, что война продолжается и что они платят за неё высокую цену", – говорит она.

В то же время журналист украинского издания UNITED24 Media Евгений Славный призывает не переоценивать изменение настроений в России. По его словам, критика Путина со стороны отдельных российских националистов еще не означает отказ от поддержки войны. Он подчеркивает, что многие из них, несмотря на недовольство действиями Кремля, продолжают поддерживать агрессию против Украины.

В свою очередь историк Майкл Киммидж предполагает, что в случае роста внутреннего недовольства Путин может прибегнуть к еще более жестким репрессиям внутри страны и усилить атаки на украинские города и гражданскую инфраструктуру. По мнению эксперта, растущее давление не обязательно заставит российского лидера искать компромисс, а может сделать его еще более опасным.

"Он всегда может наброситься на такие объекты, как водоснабжение, электроснабжение – что он и делал, – но можно повысить ставки и действительно попытаться создать гуманитарную катастрофу в Украине", – сказал Киммедж.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российский политолог Антон Еремин считает, что главной угрозой для власти Путина стала чекистская система, которая когда-то его возвысила, но теперь может пожертвовать им ради собственного выживания. Элита отстранит Путина, обвинив его в провалах, и поставит нового руководителя, который объявит паузу в войне.

Однако Еремин предупреждает Запад, что такое "перемирие" будет лишь подготовкой к новой агрессии, и подчеркивает: вопросы будущего российской системы будут решаться не в Москве, а в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе.

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