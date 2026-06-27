Лучшие телевизоры с диагональю 80 дюймов: топ-5 моделей на любой бюджет

Это идеальный выбор для тех, кто планирует сидеть на расстоянии от 1,6 до 3,3 метра от экрана.

За последние пару лет большие телевизоры стали значительно доступнее, и сегодня найти модель с огромной диагональю часто проще, чем компактный экран. Телевизоры на 80–83–85 дюймов выбирают не только владельцы просторных гостиных, но и пользователи, которым нужен максимальный эффект погружения при просмотре фильмов или игр.

Обозреватели RTINGS протестировали десятки моделей и составили список лучших телевизоров с диагональю от 80 дюймов. Это идеальный выбор для тех, кто планирует сидеть на расстоянии от 1,6 до 3,3 метра от экрана.

LG G6 OLED – лучший телевизор премиум-класса

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Модель LG OLED83G6WUA признана лучшим большим телевизором в диапазоне 80–85 дюймов. Устройство сочетает первоклассное качество изображения, продвинутые игровые функции и универсальность для разных сценариев использования.

OLED-панель обеспечивает насыщенные, точные и яркие цвета, а благодаря способности отображать глубокий черный цвет картинка получается объемной и реалистичной. Телевизор также относится к самым ярким OLED-моделям на рынке и эффективно справляется с отражениями света, поэтому хорошо подходит даже для светлых помещений.

LG C6H OLED – лучший вариант для большинства

Если LG G6 OLED кажется слишком дорогим, эксперты рекомендуют обратить внимание на LG OLED83C6HUP. Эта модель сохраняет многие преимущества старшего телевизора, но стоит дешевле.

Главное отличие – меньшая яркость и более простая работа с отражениями. Тем не менее телевизор остается достаточно ярким для большинства помещений и хорошо показывает HDR-фильмы, сериалы и игры.

Модель сохраняет фирменные преимущества OLED: насыщенные цвета, глубокий черный цвет и первоклассное качество изображения. Углы обзора практически такие же широкие, как у более дорогого G6, поэтому телевизор подойдет для больших комнат с несколькими зонами просмотра.

Hisense U7SG – лучший телевизор среднего класса

Hisense 85U7SG стал одним из лучших вариантов среди ТВ среднего ценового сегмента и одним из самых удачных Mini LED-телевизоров. Хотя модель не достигает уровня OLED по глубине черного цвета, эффективная система локального затемнения позволяет получить очень глубокие темные сцены с минимальным свечением вокруг ярких объектов и субтитров.

Телевизор отличается высокой яркостью и отличной защитой от бликов за счет матового покрытия. Он отлично подходит для светлых комнат, а HDR-контент выглядит насыщенно благодаря ярким деталям и выразительным цветам.

TCL QM7K – лучший баланс цены и возможностей

TCL 85QM7K подойдет тем, кому приглянулся Hisense U7SG, но нужен более доступный вариант. Телевизор немного уступает по яркости, однако остается достаточно мощным для хорошо освещенных помещений. Черный цвет здесь даже немного глубже, чем у Hisense, хотя вокруг ярких объектов может появляться больше подсветки.

HDR-контент выглядит хорошо благодаря высокой контрастности и насыщенным цветам. При этом углы обзора ограничены, поэтому лучше всего смотреть телевизор прямо напротив экрана.

TCL QM6K – лучший бюджетный телевизор

Для тех, кому нужен максимально доступный большой экран, специалисты выделяют TCL 85QM6K. По качеству изображения устройство уступает более дорогому QM7K, но предлагает очень привлекательный набор функций. Цвета остаются насыщенными, а система локального затемнения помогает сохранить хорошую глубину черного цвета.

Телевизор способен справляться с бликами от верхнего освещения, однако отражения от окон и ламп напротив экрана могут мешать просмотру. Яркости не всегда хватает для впечатляющего HDR-эффекта, но общее качество картинки остается достойным для бюджетного сегмента.

Ранее эксперты объяснили, почему телевизор в магазине выглядит лучше, чем дома. Оказывается, все дело в одной настройке, которую производители активируют на заводе, чтобы телевизор выделялся на витрине под ярким освещением.

УНИАН делился лайфхаком, как настроить идеальную яркость на любом телевизоре. Даже без калибровки и сложных меню можно добиться более глубокого контраста и улучшенной детализации изображения.

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