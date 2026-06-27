Как уйдет Путин: политолог назвал основной сценарий

Путин не сам пришёл к власти, его привели. И точно так же его могут отстранить.

Главной угрозой для власти Владимира Путина в России сегодня является чекистская система, которая в свое время сама же и привела его на вершину. Об этом в авторской статье для англоязычного издания Kyiv Post пишет российский политолог и эксперт Антон Еремин.

Автор отмечает, что военное поражение становится смертельным испытанием для любой диктатуры. В качестве примера он приводит Муссолини, которого сместили ещё в 1943 году, тогда как в Германии этот процесс отложили, заплатив за это огромную кровавую цену.

По словам эксперта, Путин не создавал современный чекистский режим – он стал его самым успешным продуктом. Происхождение из ленинградского двора, опыт мелких криминальных кругов и глубокое понимание "темных слоёв" советской психики сделали его удобным инструментом для элит 1990-х. Долгое время интересы Путина и системы совпадали. Теперь ситуация изменилась.

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"Война зашла в тупик. Расходы растут. Престиж лидера падает", – констатирует Еремин.

Внутри системы, по его наблюдениям, начинает доминировать простая логика выживания. Появляется нарратив о "преданной победе", который уже звучит в российских Z-каналах и даже в заявлениях влиятельных идеологов. Российские "военкоры" с фронта всё более резко критикуют "неуверенность и трусость" безымянных "властных структур", а такие авторитетные спикеры, как политолог Сергей Караганов и пропагандист Владимир Соловьев, публично говорят о необходимости ударов по Европе.

Автор выделяет два возможных сценария развития событий. Первый – Путин поддается давлению своего окружения и отдает приказ о реальных ударах по объектам НАТО. Однако эксперт считает этот вариант маловероятным.

"Он не камикадзе. Он не нажмет эту кнопку", – подчеркивает Еремин.

Более реалистичным, по его мнению, является второй вариант – "корпорация" решает пожертвовать лидером, чтобы сохранить систему. Это не будет классическим переворотом, а скорее итальянским сценарием 1943 года: элита вдруг "поймет", что именно Путин виноват во всех провалах.

В публикации приводится примерный сценарий будущей речи нового руководителя. Он объявит, что цель "СВО" остается неизменной, но из-за "воровства и саботажа" в армии нужна пауза.

Новая фигура, будь то технократ вроде нынешнего министра обороны Андрея Белоусова или силовик вроде бывшего директора ФСБ и многолетнего секретаря Совбеза РФ Дмитрия Патрушева, сохранит систему, сняв с неё "повреждённый символ". Эта передышка будет использована для восстановления сил и производства оружия, а не для настоящего мира.

Еремин предостерегает Запад от повторения ошибок 2014 года. Если в Европе и США воспримут такое "перемирие" как дипломатический прорыв, режим получит время на подготовку к следующему раунду. Автор призывает сместить акцент дискуссии: вместо "как говорить с Путиным" нужно задаться вопросом "что делать, когда придет более жесткий преемник с перемирием, которое на самом деле является подготовкой к новой агрессии".

Антон Еремин напоминает, что российская власть построена именно для того, чтобы переживать своих лидеров. Вопросы о будущем этой системы уже адресованы не Москве, а Вашингтону, Берлину и Брюсселю.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, Украина активизировала удары дронами и ракетами по Крыму и Москве, что подорвало способность Кремля изолировать российское общество от войны. На фоне растущего недовольства и очевидной слабости российской ПВО рейтинг Путина упал до самого низкого уровня с момента вторжения в 2022 году.

Также мы сообщали, что российский военный Александр Лунин опубликовал обращение к Путину, в котором пригрозил "направить оружие против Кремля", если ему не позволят выступить в телеэфире. Он заявил о массовых пытках и наказаниях солдат на фронте, которые отказываются выполнять самоубийственные приказы, и утверждает, что его поддержали представители силовых структур.

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